ସିଓ୍ବାନ : କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ( Amit Shah) ଶୁକ୍ରବାର ବିହାରର ସିଓ୍ବାନରେ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଲାଲୁ ଓ ରାବିଡ଼ି ଶାସନ କାଳରେ ବିହାରରେ ଜଙ୍ଗଲରାଜ ଚାଲିଥିଲା । ଏହି ଶାସନ କାଳରେ ମହମ୍ମଦ ଶାହାବୁଦ୍ଦିନର ଆତଙ୍କରାଜ, ହତ୍ୟା ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଥିଲା । ସିଓ୍ବାନର ଭୂମି ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ନଇଁନଥିଲେ ଓ ଲାଲୁ-ରାବିଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲରାଜର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଥିଲେ ।
ଶାହାବୁଦ୍ଦିନର ପୁଅକୁ ଟିକେଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଲାଲୁ
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଥର ବି ଲାଲୁ ଯାଦବ ରଘୁନାଥପୁରରୁ ଶାହାବୁଦ୍ଦିନର ପୁଅ ଓସାମକୁ ଟିକେଟ ଦେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଦୀ ଓ ନୀତୀଶ କୁମାରଜୀଙ୍କ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଶହେ ଶାହାବୁଦ୍ଦିନ ଆସିଲେ ବି କାହାର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।
୧୦୦ ଶାହାବୁଦ୍ଦିନ ଆସିଲେ ବି...
ଆରଜେଡି (RJD) ମୁଖ୍ୟ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଆପଣ ଗତ ୨୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସିୱାନର ଲୋକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ କୌଣସି ବିକାଶ କରିନାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାରା ଦୁର୍ନୀତି, ଚାକିରି ପାଇଁ ଜମି ଦୁର୍ନୀତି, ରେଳ ହୋଟେଲ ଦୁର୍ନୀତି, ବିପିଏସସି ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଫସିଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର ୧୪ରେ ପ୍ରକୃତ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯିବ ଯେତେବେଳେ ଲାଲୁଙ୍କ ପୁଅ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଓସାମାକୁ ଜିତିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଶାହାବୁଦ୍ଦିନର ବିଚାରଧାରାକୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ।"
