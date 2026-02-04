ଗାଜିଆବାଦ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗାଜିଆବାଦରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପିତାମାତା ସେମାନଙ୍କ ଗେମିଂ ନିଶାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଓ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ପରେ ତିନି ନାବାଳିକା ଭଉଣୀ ସେମାନଙ୍କ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂର ନବମ ମହଲାରୁ ଡେଇଁପଡ଼ିଥିଲେ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ, ସେମାନେ ଏକ ପକେଟ୍ ଡାଏରିରେ ଏକ ଆଠ ପୃଷ୍ଠାର ନୋଟ୍ ଛାଡିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଖେଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦେଇଥିଲେ।
‘ଦୁଃଖିତ, ବାପା! ମୁଁ ଭାରି ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରୁଛି...’ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗାଜିଆବାଦରେ ଥିବା ନିଜ ଆବାସିକ କୋଠାର ନବମ ମହଲାରୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କର ଏହା ଥିଲା ଶେଷ ଶବ୍ଦ। ବୁଧବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ୧୨, ୧୪ ଓ ୧୬ ବର୍ଷ ବୟସର ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ନ ଥିବା ଟାସ୍କ-ଆଧାରିତ କୋରିଆନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ଆପ୍ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଝିଅମାନେ ଆସସ୍ତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ପୁଲିସ କହିଛି, ପୀଡିତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଡାଏରିରେ କୋରିଆ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯିବା ପରେ ନିରାଶ ହୋଇ ସେମାନେ ଏପରି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି।
ଝିଅଟିର ବାପା ଚେତନ କୁମାର ଦୁଇଥର ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ତିନି ଝିଅଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ପୀଡିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଝିଅ ଥିବାବେଳେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିବାହର ଝିଅ ଥିଲେ। ଝିଅମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଡାଏରୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ କୋରିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି କେ-ପପ୍ ସଂସ୍କୃତି, କୋରିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, କୋରିଆ ସଙ୍ଗୀତ, କୋରିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, କୋରିଆ ସୋ ଓ କୋରିଆ ସିରିଜ୍। ଝିଅମାନେ ହିନ୍ଦୀ-ଇଂଲିସର ମିଶ୍ରିତ ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିବା ଚିଠି ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଡାଏରିରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି, ତାହା ସତ୍ୟ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ‘ଇସ୍ ଡାଏରି ମେ ଜୋ କୁଛ ଭି ଲିଖା ହୈ ଓ ସବ୍ ପଢ଼ ଲୋ କ୍ୟୁଁ କି ୟେ ସବ୍ ସଚ୍ ହୈ।’ ‘ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ନ୍ତୁ! ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ କ୍ଷମା ଚାହୁଛି। କ୍ଷମା କରିବେ, ବାପା’ ବୋଲି ନୋଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହା ପରେ ଏକ ବଡ କାନ୍ଦୁଥିବା ଇମୋଜି ଆସିଥିଲା।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ପୀଡିତାମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତଥାକଥିତ କୋରିଆ ଗେମିଂ ଆପ୍ରେ ଆସକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପରେ, ପୁଲିସ ସୂତ୍ର କୋରିଆ ଗେମିଂ ଆପ୍ ଆଙ୍ଗେଲକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ପରିବାରର ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ସମୟରେ ପୁଲିସ ନାବାଳିକାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଏକ ପୃଷ୍ଠାର ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ଜବତ କରିଛି। ତଦନ୍ତର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ପୁଲିସ ଏହି ନୋଟ୍କୁ ଜବତ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପୀଡିତାଙ୍କ କୋଠରିର ଚଟାଣରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ପାଇଥିଲା। କୋଠା ଭିତରର କାନ୍ଥରେ ଲେଖା ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଲେଖିଥିଲା, ‘‘ମୁଁ ବହୁତ ଏକୁଟିଆ ଅଛି। ମୋ ଜୀବନ ବହୁତ ଏକାକୀ ଅଛି।’’
ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟା ୧୫ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୨, ୧୪ ଓ ୧୬ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅମାନେ ନିଜ କୋଠରିକୁ ଭିତରୁ ତାଲା ପକାଇ ବାଲକୋନି ଝରକାରୁ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଶବ୍ଦ ଏତେ ଜୋରରେ ଥିଲା ଯେ, ଏହା ଆବାସିକ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲା। ଅନେକ ବାସିନ୍ଦା ଓ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଦୌଡ଼ିଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଝିଅଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କୋଠରିରେ ପଶିବା ବେଳକୁ ତିନିଜଣ ଡେଇଁ ସାରିଥିଲେ। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଲୋନିର ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।
ଝିଅମାନେ ଏକ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଟାସ୍କ-ଆଧାରିତ କୋରିଆ ଖେଳରେ ନିଶାସକ୍ତ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି, ଯାହା ସେମାନେ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ। ଅଭିଭୂତି ଏପରି ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ କୋରିଆ ନାମ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଖେଳରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ନୋଟ୍ରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ କୋରିଆ ଛାଡି ପାରିବୁ ନାହିଁ। କୋରିଆ ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନ। ଆପଣ ଆମକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ଜୀବନ ଶେଷ କରୁଛୁ ବୋଲି ସେମାନେ ବାପାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି।
ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ଆପ୍ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଟ୍ରିଗର ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି, ଟ୍ରିପଲ୍ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଏକ ଇନ୍-ଗେମ୍ ଟାସ୍କ ସହିତ ଜଡିତ କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି। ମଝି ଭଉଣୀ ପ୍ରାଚୀ ଅନ୍ୟ ଭଉଣୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଝିଅର ବାପା ଚେତନ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ଖେଳ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନ ଥିଲେ, ନଚେତ୍ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ ନ ଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ଖେଳ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନ ଥିଲି। ନଚେତ୍ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ଦେଇ ନ ଥାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଝିଅମାନେ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ନ ଥିଲେ। ଦୁର୍ବଳ ପାଠପଢ଼ା ଓ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି ଡେପୁଟି ପୁଲିସ କମିସନର ନିମିଷ ପାଟିଲ କହିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ପରିବାର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।