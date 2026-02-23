କୋଲକାତା: ପୂର୍ବତନ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଟିଏମ୍ସି ନେତା ମୁକୁଲ ରାୟଙ୍କର ରବିବାର -ସୋମବାର ରାତି ୧:୩୦ ସମୟରେ କୋଲକାତାର ସଲ୍ଟ ଲେକ ସ୍ଥିତ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହୃଦଘାତରେ ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ରାୟ ଏନେି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ରଣନୀତିଜ୍ଞ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ମୁକୁଲ ରାୟଙ୍କ ପରଲୋକ ଯୋଗୁ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ସେ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜନୈତିକ ଐତିହ୍ୟ ଛାଡିଯାଇଛନ୍ତି ଯାହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କ୍ଷମତା ଗଠନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ୭୧ ବର୍ଷୀୟ ମୁକୁଲ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପରେ ମୁକୁଲ ରାୟଙ୍କୁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତା ତଥା ଚାଣକ୍ୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ସେ ଦଳର ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସାଂଗଠନିକ ରଣନୀତିକାର ଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୧୧ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବାମ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ୩୪ ବର୍ଷର ଶାସନକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ସେ ଦେଶର ୩୨ତମ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ରେଳ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ବିବାଦ ପରେ ସେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୨ ରେ ଦିନେଶ ତ୍ରିବେଦୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ୨୦ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୨ ରୁ ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୧୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ନାରଦ ଷ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଅପରେସନ୍ ବିବାଦ ପରେ, ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ୨୦୧୭ ରେ ତାଙ୍କୁ ଟିଏମ୍ସିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା।
୨୦୧୭ରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୁକୁଲ
ମୁକୁଲ ରାୟଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ପତନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। ନଭେମ୍ବର ୨୦୧୭ରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୨୦ରେ ଏହାର ଜାତୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବିଜେପି ଟିକେଟରେ ୨୦୨୧ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି, ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ, ସେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୧ରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିଏମ୍ସିକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଏକ ଲମ୍ବା ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମ୍ପ୍ରତି ଜାନୁଆରି ୧୬ରେ ତାଙ୍କ ଅଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ।
ମୁକୁଲ ରାୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ସେ ଡିମେନ୍ସିଆ ଏବଂ ପାର୍କିନ୍ସନ୍ସ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୩ରେ, ତାଙ୍କର ହାଇଡ୍ରୋସେଫାଲସ୍ ପାଇଁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ରେ, ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମଧୁମେହ ଓ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ପୀଡିତ ଥିଲେ। ଏହା ଯୋଗୁ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।