ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିମାନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କାଳ ସାଜୁଛି କୁହୁଡ଼ି । ଆଜି ବି ଘନ କୁହୁଡ଼ି, କମ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ।  ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ବିମାନ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ବାତିଲ ହୋଇଛି । ଯଦ୍ବାରା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ବିରକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । 

ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ଲେହକୁ ଏବଂ ଲେହରୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି । ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏକ ଟ୍ରାଭେଲ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ଲେହ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଉଡ଼ାଣ ଏବଂ ଅବତରଣ ଉଭୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ବିମାନରେ ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅପେକ୍ଷା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।

ସେପଟେ ବିମାନ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକର ବିମାନ ମଧ୍ଯ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡି ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ।

