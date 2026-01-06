ୱାଶିଂଟନ: ଭାରତ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସଂପର୍କରେ ଆଉ ଏକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ସେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ "ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି" କାରଣ ୱାଶିଂଟନ ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛି। ହାଉସ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ରିଟ୍ରିଟରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମୋତେ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ରୁଷରୁ ତୈଳ କ୍ରୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି।"

ହାଉସ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ରିଟ୍ରିଟ୍ ହେଉଛି ଆମେରିକାର ପ୍ରତିନିଧି ସଭାର ରିପବ୍ଲିକ୍ ପାର୍ଟି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ବାର୍ଷିକ ବୈଠକ। ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟ ଉପରେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଏହା ଆପାଚି ହେଲିକପ୍ଟର ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ। ଭାରତ ୬୮ଟି ଆପାଚି ହେଲିକପ୍ଟର ଅର୍ଡର କରିଛି।" ଦୁଇଦିନ ତଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ଲାଗୁ ଶୁଳକକୁ ଆହୁରି ବଢାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । 

