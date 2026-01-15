ୱାସିଂଟନ: ବ୍ରିକ୍ସର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଏବେ ‘ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଭାବ’ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିକ୍ସ ସଂଗଠନକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଇରାନ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚେତାବନୀ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଚୁପ୍ଚାପ୍ ତେହେରାନକୁ ଏହାର ଉପକୂଳରେ ବ୍ରିକ୍ସ ନୌସେନା ଅଭ୍ୟାସ କମାଇବାକୁ ବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ କହିଛି। ତଥାପି ଇରାନ ଚାପକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ‘ୱିଲ୍ ଫର୍ ପିସ୍’ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି, ଯାହା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଏକ କୂଟନୈତିକ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛି। ଚୀନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ‘ୱିଲ୍ ଫର୍ ପିସ୍’ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ବ୍ରିକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପ୍ରଥମ ବହୁପକ୍ଷୀୟ ଡ୍ରିଲ୍। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରୁ ସମାଲୋଚନାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିସାରିଛି, ଯାହା ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ବ୍ରିକ୍ସର ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ୨୦୨୪ରେ ଇରାନ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଭାରତ ନୌସେନା ଅଭ୍ୟାସରୁ ଓହରି ଯାଇଛି।
ଗତ ସପ୍ତାହରେ, ଇରାନ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ପଠାଇଥିଲା, ଯାହା ଜାନୁଆରି ୧୩ରେ କେପଟାଉନ୍ ଉପକୂଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ଇସଲାମିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ୍ (ଆଇଆର୍ଜିସି)ର ଥିଲା, ଯାହା ସରକାର ବିରୋଧୀ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପଛରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୨,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଆଇଆର୍ଜିସି ପୂର୍ବରୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇସାରିଛି। ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଦେଶଗୁଡିକ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ଧମକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରିଟୋରିଆ ଚାପରେ ଅଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ଚୁପଚାପ୍ ଇରାନକୁ ନୌସେନା ଅଭ୍ୟାସରୁ ଓହରିଯିବାକୁ କହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ରୁଷ୍, ଚୀନ୍, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ୟୁଏଇର ଅନ୍ୟ ଜାହାଜ ସହିତ ସମୁଦ୍ର ଆଡକୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ତେହେରାନକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚାପର ଅବମାନନା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
କୌତୂହଳର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସେନା ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ ବିବୃତିକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଇରାନର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଡ୍ରିଲ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ଏପରିକି ଚୀନ୍ ସମରାଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ ଘୋଷଣା କରିବା ସମୟରେ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଇରାନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଉପ-ପ୍ରତିରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ବାଣ୍ଟୁ ହୋଲୋମିସା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମରାଭ୍ୟାସ କୌଣସି ଦେଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଏବଂ ବଢୁଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଜରୁରୀ।
ଟ୍ରମ୍ପ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉପରେ ୩୦% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିରିଲ୍ ରାମାଫୋସାଙ୍କ ସରକାର ଦେଶର ଶ୍ୱେତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ ରଖିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେରିକା ସହିତ ଏହାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ବିପଦରେ ନ ପଡିବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ, ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଲାଭ ସାମ୍ନାରେ ବ୍ରିକ୍ସ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ଅଭାବକୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଦର୍ଶାଉଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ବ୍ରିକ୍ସ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ବିକଳ୍ପକୁ ବାଦ୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତେବେ ବ୍ରିକ୍ସ ଉପରେ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ।