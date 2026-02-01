ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆଜି ସଂସଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ ୨୦୨୬-୨୭ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବିକାଶ ସେବା, ଆଇଟି ସକ୍ଷମ ସେବା, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ସେବା ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବିକାଶ ସହିତ ଜଡିତ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶ। ଏହି ବ୍ୟାବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଜଡିତ। ଏହି ସମସ୍ତ ସେବାକୁ "ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସେବା"ର ଏକକ ବର୍ଗରେ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ସାଧାରଣ ନିରାପଦ ହାର୍ବର ମାର୍ଜିନ୍ ୧୫.୫ ପ୍ରତିଶତ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬-୨୭ରେ ଆଇଟି ସେବା ପାଇଁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ସୀମାକୁ ୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇଟି ସେବା ପାଇଁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଏକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ, ନିୟମ-ଆଧାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଟିକସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆବେଦନକୁ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏକ ଆଇଟି ସେବା କମ୍ପାନି ଦ୍ୱାରା ଆବେଦନ କରାଯିବା ପରେ ସେହି କମ୍ପାନିର ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ସମାନ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ କ୍ରମାଗତ ୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରଖାଯାଇପାରିବ।
ଯେଉଁ ଆଇଟି ସେବା କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ଅଗ୍ରୀମ ମୂଲ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା (ଏପିଏ) ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇଟି ସେବା ଲାଗି ଏକପାଖିଆ ଏପିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହାକୁ ୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କରଦାତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ୨ ବର୍ଷର ଅବଧିକୁ ଆହୁରି ୬ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ଏପିଏରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ସଂଶୋଧିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲିଂ ସୁବିଧାକୁ ଏହାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଇଛି।
