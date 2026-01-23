ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଜି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ର ଭେଲ୍ଡହୋଭେନ ସ୍ଥିତ ଏଏସ୍ଏମ୍ଏଲ୍ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଏକ ନୂତନ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଶିଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲିଥୋଗ୍ରାଫି ଦ୍ୱାରା ୱେଫର୍ ଉପରେ ସର୍କିଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କରାଯାଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସବୁଠାରୁ ଜଟିଳ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରକ୍ରିୟା।
ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏଏସ୍ଏମ୍ଏଲ ହେଉଛି ଲିଥୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଉପକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିପ୍ ଏଏସ୍ଏମ୍ଏଲ୍ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି। “ଧୋଲେରାଠାରେ ଥିବା ଆମର ଫ୍ୟାବ୍ ଏଏସ୍ଏମ୍ଏଲ (ASML) ର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସିଛି,” ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଏସ୍ଏମ୍ଏଲ୍ ଭାରତକୁ ଆସିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ହେବ। ଦେଶର ଡିଜାଇନ୍ ଦକ୍ଷତା, ବିଶାଳ ପ୍ରତିଭାବାନ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ଥିର ନୀତି ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନିର୍ମାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ନିଜର ଆଧାର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ଏଏସ୍ଏମ୍ଏଲ ବିଷୟରେ...
ଏହା ହେଉଛି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ ଯୋଗାଣକାରୀ। ଏହି ଡଚ୍ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସର୍କିଟ୍ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା 'ଫୋଟୋଲିଥୋଗ୍ରାଫି' ମେସିନର ବିକାଶ ଏବଂ ନିର୍ମାଣରେ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଛି। ଏହା ପ୍ରମୁଖ ଚିପ୍ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ସିଲିକନ୍ ଉପରେ ବହୁ ପରିମାଣର ପ୍ୟାଟର୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଅଧିକ ଛୋଟ, ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଶକ୍ତି-କୁଶଳୀ ଚିପ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଏସ୍ଏମ୍ଏଲର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୫ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଭାରତର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଯାତ୍ରାରେ ଅଂଶୀଦାର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
