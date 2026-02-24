ପ୍ରୟାଗରାଜ:ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ୨୦୨୧ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଷେଧ ଆଇନ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ବିବାହକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏପରି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଲିଭ୍-ଇନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକାଠି ରହିବାରୁ ବାଧା ଦିଏ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୧୪ ଏବଂ ୧୫ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ଲିଭ୍-ଇନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକାଠି ରହିପାରିବେ, ତେବେ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଲିଭ୍-ଇନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକାଠି ରହିପାରିବେ।
ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିବେକ କୁମାର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ ଏପରି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲିମ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ଓ ପସନ୍ଦରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଖୁସିରେ ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି। ନୁରି ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୧୧ଟି ସମ୍ପର୍କିତ ଆବେଦନକୁ ମଞ୍ଜୁର କରି, ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିବେକ ଏହି ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପୁଲିସ ପାଖକୁ ଯିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ଆବେଦନ ପାଇବା ପରେ, ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମାମଲା ଓ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ ତଦନ୍ତ କରିବେ, ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ସତ୍ୟତା ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ, ଶରୀର ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପସନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ରହିବାର ଅଧିକାର, ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ, ଜୀବନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାରର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଅଂଶ। କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପସନ୍ଦର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାରର ଗମ୍ଭୀର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେବ।
ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସହିତ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ନିଷିଦ୍ଧ ନୁହେଁ
କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ରାୟରେ କହିଛନ୍ତି, ୨୦୨୧ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସହିତ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ନିଷିଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଏହି ଆଇନରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେ ୨୦୨୧ ଆଇନର ଧାରା ୮ ଏବଂ ୯ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ। ତଥାପି, ବିବାହ କିମ୍ବା ଲିଭ୍-ଇନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକାଠି ରହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାହାକୁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ହାଇକୋର୍ଟ ୧୨ଟି ଆବେଦନର ବିଚାର କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ହିନ୍ଦୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିବା ମୁସଲିମ ମହିଳା ଏବଂ କିଛି ମୁସଲିମ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିବା ହିନ୍ଦୁ ମହିଳା ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏହି ଦମ୍ପତିମାନେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ନିରନ୍ତର ଧମକ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ପୁଲିସ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ।
