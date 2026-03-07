ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/ଡେରାଡୁନ: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଉତ୍ତରକାଶୀର ହର୍ଷିଲ୍ ଘାଟି ଏବଂ ଧରାଳିରେ ୫ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ର ସେହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଅପରାହ୍ନରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା, ତାହାକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷାର ପରିଣାମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ୬୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ବନ୍ୟା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା ଯେଉଁଦିନ ମାତ୍ର ୨.୭ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ତାହା ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ (ଇସ୍ରୋ)ର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ରିପୋର୍ଟ ଏବେ ଏହି ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଠାଇ ଦେଇଛି।
ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ଏକ ''ଅଦୃଶ୍ୟ ହତ୍ୟାକାରୀ''
ସାଟେଲାଇଟ୍ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଉଚ୍ଚତା ମଡେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଇସ୍ରୋ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଏକ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତରକାଶୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ମେଘ ନୁହେଁ, ବରଂ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଏକ ''ଅଦୃଶ୍ୟ ହତ୍ୟାକାରୀ'' ଥିଲା। ଯାହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ହିମ ଖଣ୍ଡ(ଆଇସ୍ ସିଟ୍) ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ୨୮ ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୦୨୬ ରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପତ୍ରିକା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗର୍ସ ନାଚୁରାଲ୍ ହାଜାର୍ଡସ୍ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା।
ସାଧାରଣତଃ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଥାଏ ଯେ, ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା କେବଳ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଇସ୍ରୋ ଅଧ୍ୟୟନ ଏକ ନୂତନ ଓ କମ୍ ଜଣାଥିବା ବିପଦକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି, ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଗ୍ଲେସିୟରର ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକୁ ‘ନାଭିଏସନ୍ ଜୋନ୍’ କୁହାଯାଏ।
ଧରାଳୀ ଭାଗୀରଥି ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଗ୍ଲେସିୟରରୁ ଏକ ଛୋଟ ହିମବାହ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଝରଣା, ଖିର ଗଡ, ତଳକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏହି ଗାଁଟି ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଘାଟି ତଳେ ଅବସ୍ଥିତ, ଉପରୁ ଅଧିକ ପାଣି ତଳକୁ ଆସିଲେ କମ୍ ସ୍ଥାନ ରହିଥିବାରୁଜ ଜଳ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଥାଏ। ଅଗଷ୍ଟ ୫ ତାରିଖରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ହଠାତ୍, ଭୟଙ୍କର ଜଳ ସ୍ରୋତ, ପଥର, କାଦୁଅ ଏବଂ ବରଫ ମିଶ୍ରିତ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜଳ ପ୍ରବାହର ଭୟଙ୍କର ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଧୀର, କାଦୁଅ ପ୍ରବାହ ହୋଇଥିଲା।
ଜଳ ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ଖରାପ ପାଗ ନଥିଲା
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (ଆଇଏମ୍ଡି) ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଜଳ ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ଖରାପ ପାଗ ନଥିଲା। ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୦୦ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଧରାଳିରେ ସେହି ଦିନ କେବଳ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, ଖୀର ଗଙ୍ଗା ହଠାତ୍ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଥିଲା ଯେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ଜୀବନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବୋହି ନେଇ ଯାଇଥିଲା।
ଇସ୍ରୋର ନ୍ୟାସନାଲ ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ସେଣ୍ଟର କାଟ୍ରୋସାଟ୍-୨୫ ଏବଂ କାଟ୍ରୋସାଟ୍-୩ ଭଳି ଆଧୁନିକ ଉପଗ୍ରହରୁ ମିଳିଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଗଭୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଦିନ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା ତାହା ଜାଣିପାରିଥିଲା। ଏହା କ୍ରମାଗତ ଉଷ୍ମ ହେଉଥିବା ହିମାଳୟର ଏକ ଲକ୍କାୟିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବୋଲି ଗବେଷକ ଦଳ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ୩୦ ଡିଗ୍ରି ତାପମାତ୍ରାରେ ଥିବା ଏହି ହିମଖଣ୍ଡ ୨,୫୦୦୦ ମିଟର ତଳକୁ ଖସି ଖୀର ଗଡ଼ର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଘାଟିରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ଜଳ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Helicopter Emergency Landing: ଉଡ଼ାଣ ପରେ ହେଲିକପ୍ଟର କ୍ୟାବିନ୍ରେ ଭରିଗଲା ଧୂଆଁ, ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ୟୁପି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ