ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଶବ ପ୍ରସାଦ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ କୌଶାମ୍ବୀ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାକୁ ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଅମୌସି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡିଛି।
କ୍ୟାବିନରେ ହଠାତ୍ ଧୂଆଁରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଲା ମାର୍ଟସ୍ ପଡ଼ିଆରୁ କୌଶାମ୍ବୀ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଉଡ଼ାଣର କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ, ହେଲିକପ୍ଟର କ୍ୟାବିନ୍ ହଠାତ୍ ଧୂଆଁରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଡିସପ୍ଲେ ସିଷ୍ଟମ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ବିମାନରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଅନୁଭବ କରି, ପାଇଲଟ୍ ତୁରନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଅମୌସି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲେ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ ସମୟରେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଅବତରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଦଳ ଏହାର ପରୀକ୍ଷଈ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହି ଘଟଣାର କାରଣ ଏକ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ବୋଲି ସୂଚିତ ହେଉଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଏକ ବୈଷୟିକ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।
କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ବାଚରାୱା ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ପାଇଲଟଙ୍କ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡରେ ଥିବା ଡିସପ୍ଲେ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଡିସପ୍ଲେକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ପାଇଲଟ ତୁରନ୍ତ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ବିମାନବନ୍ଦର ଆଡକୁ ଫେରାଇ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଧୂଆଁ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଦେଇଥିଲା। ତେବେ ପାଇଲଟ୍ ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରାଇଥିଲେ। ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଶବ ପ୍ରସାଦ ମୌର୍ଯ୍ୟ , ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ବିବେକ, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଏବଂ ପାଇଲଟ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Russian oil becomes more expensive: ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅବରୋଧ ଯୋଗୁ ଭାରତ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ରୁଷ୍ ତୈଳର ଦାମ୍