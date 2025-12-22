ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ : ଅନଲାଇନ ଠକେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ସାଂଘାତିକ ସମସ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି । ଏପରିକି ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାଇବର ଠକେଇ କବଳରେ ପଡ଼ି ସର୍ବସ୍ବାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ।
ପଞ୍ଜାବ ପୁଲିସର ପୂର୍ବତନ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ (ଆଇଜି) ଅମର ସିଂହ ଚହଲଙ୍କୁ ପଞ୍ଜାବର ପଟିଆଲାରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଗୁଳି କରିଥିବା ସଂଦେହ କରାଯାଉଛି ।
ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଟିଆଲାର ପାର୍କ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏକ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅମର ସିଂହ ଚହଲ ନିଜକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଏକ ୧୨ ପୃଷ୍ଠାର ସୁଇସାଇଡ ନୋଟ୍ ଜବତ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଥିବା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି, ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାମଲାର ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ।
ପଞ୍ଜାବ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ
ଅମର ସିଂହ ଚହଲଙ୍କ ପରିବାର ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଠକମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ସେ ଏକ ୧୨ ପୃଷ୍ଠାର ସୁଇସାଇଡ ନୋଟରେ ଏହା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେ ପଞ୍ଜାବ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଏହି ମାମଲା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।