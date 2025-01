ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନକର ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ ଭିଆଇପି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିବୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭିଆଇପି ସିଷ୍ଟମ ସମାନତାର ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଏହାକୁ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରଦ୍ଦ କରାଯିବା ଉଚିତ୍।

ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକ ସମାନତାର ପ୍ରତୀକ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନର ଧାରଣା ଭକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏହା ଅସମାନତାର ଏକ ଉଦାହରଣ, ଯାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଇବା ଉଚିତ୍। ଏଥି ସହିତ ସେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନରେ ସମାନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି।

ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନଗୁଡିକର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଏଥି ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବିକାଶ କେବଳ ସ୍ଥଳର ଉନ୍ନତି ନୁହେଁ, ଆମର ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ।

VIP culture in temples is an aberration, an incursion when viewed on the anvil of equality. The very idea of VIP darshan militates against divinity.



It should have no place in society, much less in religious places.



