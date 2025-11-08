ଆରଜେଡ଼ି ଉଠାଇଲା ପ୍ରଶ୍ନ

ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁଠାରେ ମତଦାନ ହୋଇସାରିଛି, ସେଠାରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରୁମଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ EVM ମେସିନଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ସମସ୍ତିପୁରରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସରାଇରଞ୍ଜନ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଶୀତଲପଟ୍ଟି ଗାଁ ନିକଟରେ ହଜାର ହଜାର VVPAT ସ୍ଲିପ୍ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଫିଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଆରଜେଡ଼ି ଉଠାଇଲା ପ୍ରଶ୍ନ
ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ଭିଡିଓଟି ସମସ୍ତିପୁରର ସରାୟରଞ୍ଜନ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର। ଭିଡିଓଟି ସେୟାର କରି ଆରଜେଡି ଲେଖିଛି, ସମସ୍ତିପୁରର ସରାୟରଞ୍ଜନ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର କେଏସଆର କଲେଜ ନିକଟରେ ରାସ୍ତାରେ ଇଭିଏମରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭିଭିପିଏଟି ସ୍ଲିପ୍ ଫିଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେବେ, କିପରି, କାହିଁକି ଏବଂ କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ଏହି ସ୍ଲିପ୍ ଫିଙ୍ଗାଯାଇଛି ବୋଲତ ଦଳ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ଚୋର କମିସନ କ’ଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବେ? ଏସବୁ କ’ଣ ବାହାରୁ ଆସି ବିହାରରେ ଡେରା ପକାଇଥିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଲୁଟେରାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଘଟୁଛି କି ବୋଲି ଦଳ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି।
समस्तीपुर के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के KSR कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में EVM से निकलने वाली VVPAT पर्चियां फेंकी हुई मिली।— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) November 8, 2025
कब, कैसे, क्यों किसके इशारे पर इन पर्चियों को फेंका गया? क्या चोर आयोग इसका जवाब देगा? क्या यह सब बाहर से आकर बिहार में डेरा डाले लोकतंत्र के… pic.twitter.com/SxOR6dd7Me
ଏହି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ନଭେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା। ଭୋଟ୍ ହେବାର ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ, ଶୀତଲପଟ୍ଟି ଗାଁରେ ଅଳିଆ ଗଦାରୁ VVPAT ର ବାଲଟ୍ ପେପର୍ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ପରେ, ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ପୁଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏସମ୍ପର୍କରେ, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନର କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତିପୁର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ ମକ୍ ପୋଲ୍ର VVPAT ସ୍ଲିପ୍। ଭୋଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାୟ ରଖାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଅବହେଳା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ AROଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏକ FIR ରୁଜୁ କରାଯାଉଛି।
#WATCH | Samastipur, Bihar | DM Samastipur Roshan Kushwaha says, "Under the Sarairanjan Assembly constituency, we found some slips near the dispatch centre. I, along with other officials, reached the spot and in the presence of candidates, we took possession of those slips...FIR… pic.twitter.com/koAsAD4giY— ANI (@ANI) November 8, 2025
ସମସ୍ତିପୁର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରୋଶନ କୁଶୱାହା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସରାଇରଞ୍ଜନ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଡେସପାଚ୍ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ କିଛି ସ୍ଲିପ୍ ପାଇଲୁ। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଲିପ୍ ଜବତ କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯାଉଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଅବହେଳା କରିଥିବା ଦୁଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ନିଲମ୍ବନ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି।