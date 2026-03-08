ବେଜିଂ: ଚୀନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟି ରବିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନୁହଁନ୍ତି। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଉଭୟ ଦେଶ ପରସ୍ପରକୁ ବିପଦ ନୁହେଁ ବରଂ ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଚୀନ୍ ସଂସଦର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପିପୁଲ୍ସ କଂଗ୍ରେସ (ଏନ୍ପିସି) ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଆୟୋଜିତ ବାର୍ଷିକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ୱାଙ୍ଗ ୟି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ଦେଶ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ଉଚିତ। ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନରେ ଦୁଇ ଦେଶ ପରସ୍ପରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ। ଭାରତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବ୍ରିକ୍ସ ଆୟୋଜନ କରିବ। ଚୀନ୍ ୨୦୨୭ରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ୱାଙ୍ଗ ୟି କହିଛନ୍ତି, ଗତ ବର୍ଷ ତିଆନଜିନରେ ମୋଦୀ ଏବଂ ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକ ସକାରାତ୍ମକ ଥିଲା। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ରୁଷର କାଜାନରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିଆନଜିନରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପ୍ରତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ନୂତନ ରେକର୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଉଭୟ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇଛି।
ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ୱାଙ୍ଗ ୟି କହିଛନ୍ତି, ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଭାବରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍କୁ ବନ୍ଧୁତା ବଜାୟ ରଖିବା ତଥା ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥିରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ। ଉଭୟ ଦେଶ ବିକାଶ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସାଉଥ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ । ଉଭୟେ ଐତିହାସିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତି। ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଉଭୟ ଦେଶର ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୁକାବିଲା ସ୍ଥିତି ଓ ବିଭାଜନ ଏସିଆର ବିକାଶ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।