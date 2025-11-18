ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ, ଜନ ସୂରଜ ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର(ପିକେ) ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ମିଳନୀରେ, ସେ କହିଛନ୍ତି, ସାଢ଼େ ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇ ପାରଲୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସରକାର କିମ୍ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିହାରର ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛୁ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତି ନ ପାରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଉଛି। ଏହା ଆମର ସାମୂହିକ ପରାଜୟ। ଜନସାଧାରଣ ନିଜର ପଥ ବାଛିଛନ୍ତି। ଏବେ ନୀତିଶ କୁମାର ଏବଂ ବିଜେପିର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା। ବିହାରରୁ ପ୍ରବାସ ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ୍। ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ଆମକୁ ଆଉ ରାଜନୀତିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
ଅଭିଯୋଗରୁ ପଛକୁ ହଟିବୁ ନାହିଁ
ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରିଛୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗରୁ ଆମେ ପଛକୁ ହଟିବୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଜନତାଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଏ, ତେବେ ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ, ମୁଁ ୨୫ ଆସନ ଜିତିଲେ ରାଜନୀତି ଛାଡିଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ କହିନାହିଁ ଯେ, ୨୦,୦୦୦ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ଭୋଟ କିଣାଯିବା ଉଚିତ୍।
'ମୁଁ ରାଜନୀତି ଛାଡିଦେବି'
ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର କହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ନୀତିଶ କୁମାର ଏକ ଏପରି କ୍ୟାବିନେଟ ଗଠନ କରିବା ଉଚିତ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ। ଜନତା କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ସମୟରେ ଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ଜନାଦେଶ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ନୀତିଶ କୁମାର ଆଗାମୀ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦେଢ଼ କୋଟି ପରିବାରଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିଦେବି। ଯଦି ଏତେ ପରିବାର ଏହି ରାଶି ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ବିହାରର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିକାଶ ହେବ।
