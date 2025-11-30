ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ନିର୍ବାଚନ ଋତୁ ପାଖେଇ ଆସିବା ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମାଗଣା ଏବଂ ନଗଦ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ବର୍ଷା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହାର ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ? ଏହି ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ(ଆରବିଆଇ)ର ପୂର୍ବତନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଡି. ସୁବାରାଓ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି କୌଶଳଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନୋଟ୍ ଦେଇ ଭୋଟ୍ ଜିତିବା ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Inauspicious Bungalow: ୩୯ ହାର୍ଡିଂ ରୋଡ୍ ବଙ୍ଗଳା: ବିଜେପି-କଂଗ୍ରେସ-ଆରଜେଡି ତିନି ଦଳର ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ପାଲଟିଛି
ସୁବାରାଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ମାଗଣାରେ ସବୁକିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ମୂଳତଃ ରାଜନୈତିକ ବିଫଳତାର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଳି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ତଥା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣରେ ସ୍ଥାୟୀ ଉନ୍ନତି ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏପରି ସର୍ଟକର୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଧାରା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ଦେଶର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ନିବେଶକୁ ବାଧା ଦିଏ।
ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି
ତାଙ୍କ ମତକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସୁବାରାଓ ବିହାର ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। ଘଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି, ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ, କିପରି ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ଏନଡିଏ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ୧୦,୦୦୦ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଏହାକୁ ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ସୁବାରାଓଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଥିଲା। ଏହା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେପରି ରାଜନୈତିକ ବର୍ଗ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ଗଣନା ଏବଂ ବଜେଟ୍ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ପରସ୍ପରକୁ ପଛରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଥିଲା।
ବିଜୟ ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସମସ୍ୟା ପାଲଟୁଛି
ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଦଳ ଏପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, ଏହି ମାଗଣା ଉପହାରଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରକୁ ଶେଷ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହା କିଛି ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରେ ତେବେ ଏହା ନେତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ, ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ, ନିର୍ବାଚିତ ସରକାରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ସୁବାରାଓ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ନଗଦ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯୋଗୁ ସରକାରଗୁଡ଼ିକ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣର ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Rekha Gupta's steps to curb pollution: ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବେ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖାଗୁପ୍ତା ନେଲେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ