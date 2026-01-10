ଓ୍ଵାସିଂଟନଡିସି: ଆମେରିକା ଦ୍ବାରା ଭେନେଜୁଏଲା ଅକ୍ତିଆର ପରେ ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନଜର ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ । ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଖି ପକାଇଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ଏହି ପାହାଡ଼ ଘେରା ଦେଶକୁ କଳେବଳେ କୌଶଳେ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପ୍ରୟାସରେ ଟ୍ରମ୍ପ । ଏହି ଦେଶକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେକୌଣସି ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିଜେ ଟ୍ରମ୍ପ । ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ମୁଖପାତ୍ର କାରୋଲିନ୍ ଲେଭିଟ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆମେରିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସରକାର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ସମେତ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବାର ଉପାୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି । ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ କବ୍ଜା କରିବା ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର କଥା ହେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ସଦ୍ୟତମ ବୟାନ ଉତ୍ସାହକୁ ଆହୁରି ବଢାଇ ଦେଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେରିକା "ସହଜ ଉପାୟ" ଭାବରେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ "କଠିନ ଉପାୟ" ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଡେନମାର୍କର ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ; ସେମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ।"
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ- Bastu Tips For Relationship: ସମ୍ପର୍କରେ ମତାନ୍ତର ଦେଖାଯାଉଛି କି? ମଧୁରତା ଆଣିବା ପାଇଁ କ’ଣ ରହିଛି ବାସ୍ତୁ ନିୟମ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
ଟ୍ରମ୍ପ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ । ସେଠାରେ ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଜାହାଜର ଉପସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ଏବଂ ସେ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଚୀନ୍ ଏବଂ ରୁଷର ପଡ଼ୋଶୀ ହେଉ। ତେଣୁ, ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ଦଖଲ କରିବେ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ: ଏହା କେବଳ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାର ବିଷୟ, ନା ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିବା ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଛି ? ତେବେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଖରେ କ’ଣ ଅଛି ଏବଂ ଆମେରିକା କାହିଁକି ଏହାକୁ ଦଖଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ- Make America Great Again: ମେକ୍ ଆମେରିକା ଗ୍ରେଟ୍ ଏଗେନ୍କୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ
ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଆମେରିକା ଆଖି
ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଏହା ଉତ୍ତର ମେରୁର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତମ ସାମରିକ ଘାଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହା ଆର୍କଟିକ ସର୍କଲରେ ଆମେରିକାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିପାରିବ। ଆମେରିକାର ପିଟୁଇଟିକ୍ ସ୍ପେସ୍ ବେସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ମହାକାଶ ନିରୀକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ସ୍ଥାନ ଆମେରିକାକୁ ରୁଷ, ୟୁରୋପ ଏବଂ ଚୀନ୍ ସହିତ ନିକଟତର କରିଥାଏ । ତେଣୁ, ଯଦି ଆମେରିକାର ଏହା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ, ତେବେ ଏହା ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଭଳି ଦେଶର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରିବ।
ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ କବଜା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଥିରେ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ଆଜି ଆମେରିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ରେୟର ଆର୍ଥ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ (REEs) ଅଛି, ଯାହାକୁ ପାଇବା ପରେ ଆମେରିକାକୁ ଚୀନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଚୀନ୍ ରେୟର ଆର୍ଥ ଏଲିମେଣ୍ଟସର ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ୟୁରାନିୟମ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷରୁ ଆମଦାନୀ କରେ। ଗ୍ରିନଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଲିଥିୟମ୍, କୋବାଲ୍ଟ, ନିକେଲ, ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ।
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଅନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସମୁଦ୍ର ତଳେ ବିଶାଳ ପରିମାଣର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି । ଆମେରିକା ଭଳି ଏକ ଶକ୍ତି-କ୍ଷୁଧିତ ଦେଶ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଜାକପଟ୍ ଭଳି । ଟ୍ରମ୍ପ ଜଣେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଟାଇକୁନ୍। ସେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଏକ ବଡ଼ 'ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଡିଲ୍' ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡେନମାର୍କ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦ୍ୱୀପ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବୋଝ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି, ଆମେରିକା ଏହାକୁ କିଣି ନେଲେ ଡେନମାର୍କର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ହେବ ଏବଂ ଆମେରିକାର ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିବ।
ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ କେବଳ ଏକ ଭୂଖଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର 'ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର'। ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ସାମରିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ମାର୍ଗ ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।