ୱାଶିଂଟନ: ଜଣେ ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ଫେଡେରାଲ୍ ବିଚାରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପ୍ରଶାସନର କୋଟି କୋଟି ଡଲାରର ଫେଡେରାଲ୍ ପାଣ୍ଠିକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ପରେ ମେକ୍ ଆମେରିକା ଗ୍ରେଟ୍ ଏଗେନ୍(ଏମଏଜିଏ) ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟାର୍ଗେଟ୍ର ଶିକାର ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ବିଚାରପତି ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ନୀତିକୁ ବାଧା ଦେଉଥିବା ରାୟ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି।
ନ୍ୟୁୟର୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଜିଲ୍ଲାର ଫେଡେରାଲ୍ ବିଚାରପତି ଅରୁଣ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟନ୍ ପାଞ୍ଚଟି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ଫେଡେରାଲ୍ ପାଣ୍ଠିକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ଥଗିତ କରି ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଦେଶ(ଟିଆରଓ) ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଆଦେଶ କାଲିଫର୍ନିଆ, କଲୋରାଡୋ, ଇଲିନୋଇସ୍, ମିନେସୋଟା ଏବଂ ନ୍ୟୁୟର୍କର ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ଏକ ମାମଲା ପରେ ଆସିଛି। ସେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମାନବ ସେବା ବିଭାଗ (ଏଚଏଚଏସ) ପାଖରେ ପାଣ୍ଠିକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିବାର କୌଣସି ଆଇନଗତ ଆଧାର ନାହିଁ।
ଚଳିତ ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ପାଣ୍ଠିକୁ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଠକେଇ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା।
ବିଶେଷକରି ମିନେସୋଟାର ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ସବସିଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଡଲାର ଠକେଇ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପd ଏହି ଫ୍ରିଜ୍କୁ ତାଙ୍କର "ଆମେରିକା ପ୍ରଥମ" ଏଜେଣ୍ଡାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, କରଦାତାଙ୍କ ଟଙ୍କା "ସ୍କାମ୍" ଏବଂ ଅପବ୍ୟବହାର କଲ୍ୟାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି।