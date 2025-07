ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ(ଆଇଏସ୍‌ଏସ୍‌)ରେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ବିତାଇବା ପରେ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ପୃଥିବୀକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ମଙ୍ଗଳବାର ପୃଥିବୀରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଉଦିତ ରାଜ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଚୟନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 'ଶୁକ୍ଳା ଜୀ'ଙ୍କ ବଦଳରେ କୌଣସି ଓବିସି ଅବା ଦଳିତଙ୍କୁ ପଠାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା।

Delhi: On IAF Group Captain Shubhashu Shukla's return from space, Congress leader Udit Raj says, “Today, the space shuttle will land in California. According to Indian time, the landing will happen later this afternoon. I extend my best wishes for the entire team’s safe return. I… pic.twitter.com/J9LW0XSnnX