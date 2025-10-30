ପୁଣେ:ସାଇବର୍ ଠକାମୀ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା। ପୁଣେର ଜଣେ ୮୨ ବର୍ଷୀୟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏକ "ଡିଜିଟାଲ ଠକେଇ"ର ଶିକାର ହେବା ପରେ ଚାଲିଯାଇଛି ଜୀବନ। ୧.୧୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ।
ଠକମାନେ ସାଇବର ପୁଲିସ ଏବଂ ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇ ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଠକିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ତିନି ଝିଅ ବିଦେଶରେ ବାସ କରନ୍ତି। ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କଠାରୁ ଠକମାନେ ସର୍ବସ୍ବ ଠକି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍ବାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ସେ ତଦନ୍ତକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ହରାଇବା ଏବଂ ଠକମାନଙ୍କ ଠକାମୀର ଶିକାର ହୋଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିଲେ।
ଏଫଆଇଆର ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ ତାରିଖରେ ଘରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ ସେ ଏହି ଅଘଟଣ ଦ୍ୱାରା "ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ବିଚଳିତ" ଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି।
ଠକେଇ କିପରି ଘଟିଥିଲା
ଏହି ଠକେଇ ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସର "ଏନକାଉଣ୍ଟର ବିଶେଷଜ୍ଞ" ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଫୋନ୍ ପାଇଥିଲେ। ଫୋନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏକ ଘରୋଇ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଅର୍ଥ ହେର୍ଫେର୍ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଧାର ବିବରଣୀର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି।
ପରେ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସିବିଆଇର ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଜଣେ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଠକଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। କଲର କହିଥିଲେ ଯେ ଦମ୍ପତି ଏକ ଅର୍ଥ ହେର୍ଫେର୍ ମାମଲାରେ ଜଡିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ।
ଠକମାନେ ତାଙ୍କୁ ‘ଡିଜିଟାଲ୍ ଆରେଷ୍ଟ୍’ କରିବେ ବୋଲି ଧମକାଇବା ସହ ଫୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ଚାଲୁ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଦମ୍ପତି ଫୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ଚାଲୁ ରଖିବାକୁ ସେମାନେ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆଧାର ବିବରଣୀ ହାତେଇ କରି ପାଞ୍ଚଟି ଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଘଟଣାର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା, ଠକମାନେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସଞ୍ଚୟକୁ ମାରି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅମାନେ ବିଦେଶରୁ ପଠାଇଥିବା ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କଲ୍ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଦମ୍ପତି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠକାମି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜଣେ ଝିଅଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଜଣାଇବାକୁ କହିଥିଲେ।
ସାଇବର ଅପରାଧ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି
ସାଇବର ଅପରାଧ ତଦନ୍ତକାରୀ ରୋହନ ନ୍ୟାୟାଧିଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଦାବି କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ।
"ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ କେହି ଫୋନ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହାରି ପରିଚୟପତ୍ର କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଦାବି କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ।’’
