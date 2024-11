ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ନଭେମ୍ବର ୨୫ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଡିସେମ୍ବର ୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସମ୍ବିଧାନର ୭୫ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ପାଇଁ ସରକାର ନଭେମ୍ବର ୨୬ରେ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହର ମିଳିତ କୈଠକ ଡାକିବେ। ଏହି ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ସରକାର 'ଏକ ଦେଶ ଏକ ନିର୍ବାଚନ' ବିଲ୍ ଏବଂ ୱାକଫ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି।

କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୨୦୨୪ ନଭେମ୍ବର ୨୫ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଡକାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ରିଜିଜୁ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ ସଂସଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅତିରିକ୍ତ ବିଷୟ ଅନୁସାରେ ନଭେମ୍ବର ୨୫ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଡକାଇବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।

ପରଦିନ ନଭେମ୍ବର ୨୬ରେ ସରକାର ଉଭୟ ସଂସଦର ମିଳିତ ବୈଠକ କରି ସମ୍ବିଧାନର ୭୫ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମିଳିତ ବୈଠକ ପୁରୁଣା ସଂସଦ ଗୃହର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଯେଉଁଠାରେ ୧୯୪୯ରେ ସମ୍ବିଧାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା।

୨୬ଜାନୁଆରୀ ୧୯୫୦ରେ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା । ବି.ଆର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ୧୨୫ତମ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର ଏହାର ନାମକୁ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସରେ ବଦଳାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଜାତୀୟ ଆଇନ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ସରକାର 'ଏକ ଦେଶ ଏକ ନିର୍ବାଚନ' ବିଲ୍ ଏବଂ ୱାକଫ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେପିସି ଦ୍ୱାରା ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର 'ଏକ ଦେଶ ଏକ ନିର୍ବାଚନ' କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଲୋକସଭା ତଥା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଏକକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ ଆଣିବ।

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ହିନ୍ଦୁ-ଶିଖଙ୍କୁ ବିଭାଜନ ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଖଲିସ୍ତାନୀ: ଭାରତୀୟ ମୂଳ ରାଜନେତାଙ୍କ ଦାବି

Hon’ble President, on the recommendation of Government of India, has approved the proposal for summoning of both the Houses of Parliament for the Winter Session, 2024 from 25th November to 20th December, 2024 (subject to exigencies of parliamentary business). On 26th November,… pic.twitter.com/dV69uyvle6