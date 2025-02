ସିଡ୍‌ନୀ: ସମ୍ପ୍ରତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ୟୁଜରଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ କରିଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ସ୍କାଏଡାଇଭରଙ୍କୁ ସ୍କାଏଡାଇଭିଂ କରିବା ସମୟରେ ହୃଦ୍‌ଘାତ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।

ଭିଡିଓରେ, ସ୍କାଏଡାଇଭର ଜଣକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ତଥାପି, ଏହି ସ୍କାଏଡାଇଭରଙ୍କ ସାଥୀ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ।

ସିଏନଏନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓଟି ୨୦୧୫ ମସିହାର। ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସ୍କାଏଡାଇଭରଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପର୍ଥର ବାସିନ୍ଦା କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର ଜୋନ୍ସ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର ଜୋନ୍ସ ସ୍କାଏଡାଇଭିଂ କରିବା ସମୟରେ ତଳକୁ ଫ୍ରି-ଫଲ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ, ତାଙ୍କର ହୃଦ୍‌ଘାତ ହୋଇଥିଲା।

Man has seizure while skydiving and gets saved by fellow skydiver during a free fall pic.twitter.com/1hZxj3nR8g