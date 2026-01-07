ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଦେଶର ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟବୋଧର କ୍ଷୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଶେଖ୍ ହସିନା କହିଛନ୍ତି, ବାଂଲାଦେଶରେ ଧାର୍ମିକ ମୌଳବାଦ,ଭିଡ଼ ମାନସିକତା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସୁଯୋଗବାଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏସବୁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Is Gmail Spying: ୟୁଜରଙ୍କ ଗୁପ୍ତଚରୀ କରୁଛି Gmail! ତୁରନ୍ତ ଏହି ଦୁଇଟି ସେଟିଂ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଗୋପନୀୟତା ପଡ଼ିବ ବିପଦରେ
ୟୁନୁସଙ୍କୁ ନିଜ ବିଫଳତା ଲୁଚାଉଛନ୍ତି
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସହଯୋଗୀ। ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କୁ ନିଜ ବିଫଳତାକୁ ଲୁଚାଇ ଜାଣିଶୁଣି ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଭାବନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଶେଖ୍ ହସିନା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଶରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଦ୍ବାରା ଦୁଇଦେଶର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି।
ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଦୀପୁ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ କିଏ ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦାୟୀ? ଏପରି ଆକ୍ରମଣକୁ କିପରି ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ?" ପଚରାଯିବାରୁ ଶେଖ୍ ହସିନା ହିନ୍ଦୁ ହିଂସା ପାଇଁ ୟୁନୁସଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ଧାର୍ମିକ କଠୋରତା ଏବଂ ଭିଡ଼ ମାନସିକତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେଉଛି। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଏହାକୁ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଦେଇଛି। ଦୀପୁ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅପରାଧ ଯାହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ, ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଦେଶରେ କେତେ ଦୂର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଛି।
ଶେଖ୍ ହସିନା କହିଛନ୍ତି, ୟୁନୁସ୍ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ, ଧାର୍ମିକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ହିନ୍ଦୁ, ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଅହମଦୀ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏନେଇ କେହି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନାହାନ୍ତି। ମନ୍ଦିର, ଚର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ମସଜିଦ ଭଙ୍ଗାଯାଉଛି। ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦମନ କରାଯାଉଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଉଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Tamil Nadu Election 2026: ଡିଏମକେ ସରକାର ସନାତନ ବିରୋଧୀ
ଏସବୁକୁ ଏକ ମୌଳବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ନାମରେ ଯଥାର୍ଥ କରାଯାଉଛି ଯାହା ଏକଦା ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ସହନଶୀଳ ବାଂଲାଦେଶର ବହୁଳବାଦୀ ଚରିତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।