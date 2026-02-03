ଗାଜିଆବାଦ: ଅନଲାଇନରେ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ କରି ଆପଣ କୋଟିପତି ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଦୁଇଗୁଣା ହୋଇଯିବ। କିଛି ଏଭଳି ଲୋଭନୀୟ ଅଫର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି କି? ଯଦି ଆସୁଛି ତେବେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏମିତି ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ସାଇବର ଲୁଟେରା। ଗାଜିଆବାଦରେ ସାଇବର ଠକମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରେଡିଂରେ ଲାଭବାନ କରାଇଦେବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ୨୩.୩୩ ଲକ୍ଷ ଠକି ନେଇଛନ୍ତି। ଠକମାନେ ଆଠଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭୟ ଦେଖାଇ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଠକାମିର ଶିକାର ହେବା ପରେ ଖେଡା କଲୋନିର ବାସିନ୍ଦା ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ସାଇବର ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ।
ଅଭିଯୋଗରେ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖର କହିଛନ୍ତି, ନଭେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରେ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ ବର୍ମା ଭିଆଇପି-୮ ନାମକ ଏକ ଗ୍ରୁଫ ବନାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏକ ଷ୍ଟକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ୍ ଉପରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫେବୃଆରୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଡିସେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ ଟ୍ରେଡିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ସେବି ପଞ୍ଜିକୃତ କମ୍ପାନୀ। ସେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ୨୦ ରୁ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଲାଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖରେ, ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଗ୍ରୁଫରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଲିଙ୍କ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଟ୍ରେଡିଂ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାକୁ କହିଥିଲେ।
ଏହାପରେ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ଜାନୁଆରୀ ମାସ ସୁଦ୍ଧା କିସ୍ତିରେ ୨୩.୩୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲେ। ଜାନୁଆରୀ ୨୨ ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏକ ଟ୍ୟାବ୍ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ସେଠାରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପ୍ରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ପେଜ୍ ଖୋଲିନଥିଲା। ଏହା ପରେ ସେ ଠକାମୀର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ। ସାଇବର ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ଏଡିସିପି ପୀୟୁଷ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି।