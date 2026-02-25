ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଜୋରଦାର କରି ଅନ୍ଧେରୀ ପଶ୍ଚିମର ୟାରି ରୋଡ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୨୫ ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଭର୍ସୋଭା ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଆତଙ୍କବାଦ ନିରୋଧୀ ସେଲ୍ (ଏଟିସି) ଏଡ଼େଇ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଅପରେସନ୍ ଚଳାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨୧ ଜଣ କିନ୍ନର, ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ଓ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ମୁମ୍ବାଇରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଲୁଚାଇ ବେଆଇନ ଭାବରେ ରହୁଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: 🔴 LIVE News Updates 2026 February 25: ମଣିପୁରରୁ ୫ଉଗ୍ରବାଦୀ ଗିରଫ, ବିପୁଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ; ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଗହମ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ଅନୁମତି; କଟକଖଣି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବବ୍ରତ ମହାନ୍ତି ଗିରଫ, ଘରୁ ୪ କୋଟି ୨୭ ଲକ୍ଷ ୧୮ ହଜାର ଟଙ୍କା ନଗଦ ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍
ପୁଲିସକୁ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଯେ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ୟାରି ରୋଡରେ ଥିବା ଏକ ଧର୍ମସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକାଠି ହେବେ । ପୁଲିସ ଏବେ ସମଗ୍ର ନେଟୱାର୍କର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ଆଖିରୁ କିପରି ଖସି ଯାଇପାରିଲେ ଓ କେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନକଲି କାଗଜପତ୍ର ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: ICC will Refund Ticket Money: ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ବଦଳିଲେ ଟିକେଟ୍ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ଦେବ ଆଇସିସି
ପ୍ରାଥମିକ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାରତରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମା ପାର କରି କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଗୁଜରାଟର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଅଟକିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆର୍ଥିକ ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ବସବାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ନକଲି ଭାରତୀୟ ପରିଚୟ ପତ୍ର, ଆଧାର କାର୍ଡ, ପାନ କାର୍ଡ ଏବଂ କିଛି ମୂଳ ବାଂଲାଦେଶୀ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ଏହି କାଗଜପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଆଇନଗତ ଔପଚାରିକତା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ।