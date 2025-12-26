ଅଯୋଧ୍ୟା: ରାମ ଲଲ୍ଲାଙ୍କ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଅମୂଲ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିର ଓଜନ ୫ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଲମ୍ବ ୧୦ ଫୁଟ ଏବଂ ଚଉଡା ୮ ଫୁଟ ରହିଛି। ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଓଜନ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ।
କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଜଣେ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତି ପଠାଇଥିଲେ। ସୁନା, ହୀରା ଏବଂ ରତ୍ନପଥରରେ ଖଚିତ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କାରିଗରମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ମୂର୍ତ୍ତିର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ରାମ ଲଲ୍ଲାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଭକ୍ତ ଜଣକ ନିଜ ନାମ ପ୍ରକାଶ ନକରି ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ପଠାଇଥିଲେ | ଏନେଇ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଅନିଲ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ କେଉଁ ଭକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ପଠାଇଥିଲେ। ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବ।"
ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅନୁଯାୟୀ, ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର, ଡିସେମ୍ବର ୨୩, ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୩:୩୦ ସମୟରେ, ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି ।
ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗଦ ଟିଲାରେ ରାମ ଲଲ୍ଲାଙ୍କ ନୂତନ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବରୁ, ଏହାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯିବ ଏବଂ ତା'ପରେ ପ୍ରାଣପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମାରୋହ ହେବ। ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ବାସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଶୁଭ ତାରିଖ, ସମୟ ଏବଂ କୋଣ ଏବଂ ଦିଗ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ।