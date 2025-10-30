ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ ବା AIIMSର ଡାକ୍ତରମାନେ ଏବେ ହିନ୍ଦୀରେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଲେଖିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୀ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ହିନ୍ଦୀରେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଏବଂ ଔଷଧର ନାମ ଲେଖିବା ରୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ ହେବ। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ରୋଗୀମାନେ ଔଷଧ କିମ୍ବା ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ଚିକିତ୍ସାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ବାଧା ବହୁ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଏବଂ ରୋଗୀମାନେ କେଉଁ ଔଷଧ ଏବଂ କେବେ ନେବାକୁ ହେବ ତାହା ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଏମ୍ସରେ ହିନ୍ଦୀରେ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ହିନ୍ଦୀରେ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଇଂରାଜୀରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେହି ଭାଷାରେ ପଢ଼ିବା ଜାରି ରଖିପାରିବେ। ତଥାପି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୀରେ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। କାରଣ ହାର୍ଟ, ଲିଭର, ଭଳି ଅନେକ ଡାକ୍ତରୀ ଶବ୍ଦ ସାଧାରଣତଃ ଇଂରାଜୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଦ୍ଧ ହିନ୍ଦୀରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ଛାତ୍ର ଏବଂ ରୋଗୀ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ଏମ୍ସ ଇଂରାଜୀରେ ଏପରି କଷ୍ଟକର ଶବ୍ଦ ରଖିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଚିକିତ୍ସା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୀ ପୁସ୍ତକ କିଣିବା ଏବଂ ଗବେଷଣାରେ ହିନ୍ଦୀର ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ AIIMSକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। କେବଳ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଚିଠି ଏବଂ ଗବେଷଣା ରିପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୀକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। AIIMS ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଚିଠିଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ହିନ୍ଦୀରେ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ ପଠାଯିବ।
AIIMS ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହିନ୍ଦୀ ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ପାଇବେ, ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ରୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନରେ ହିନ୍ଦୀ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଇଂରାଜୀ ବୁଝିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଏବେ ସେମାନେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବେ। ରୋଗୀମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଔଷଧ ଲେଖିବା ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବୁଝାଇବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେବ।