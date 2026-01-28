ବାରାମତି: ଦଶନ୍ଧି ଧରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ୍ଷମତାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଥିବା ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କର ବାରାମତିରେ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖଦ ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି। ସେ ଛଅ ଥର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିର ଏକ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛ। ସେ ସବୁବେଳେ କ୍ଷମତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ।ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଉଛି ଯେ, ସେ ଛଅ ଥର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚହ୍ବାନଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ୨୦୧୦ରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସେ ୨୦୧୨, ୨୦୧୯ରେ ଦୁଇଥର, ୨୦୨୨, ୨୦୨୩ ଓ ୫ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ।
ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଥିଲା?
ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ପିତାମହ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ସେ ଅର୍ଥ, ରାଜସ୍ୱ, ଶକ୍ତି ଓ ଜଳସମ୍ପଦ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତାଙ୍କ ହାତମୁଠାରେ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତାରେ ସେ ଛଅ ଥର ନମ୍ବର ଦୁଇ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଇଛା ଥିଲା ନମ୍ବର ଏକ ହେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ରାଜ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା
କାକାଙ୍କ ଠାରୁ ହୋଇଥିଲେ ଅଲଗା
ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ସମଗ୍ର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଅର ତାଙ୍କ କାକା ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ୨୦୧୯ରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବିସଙ୍କ ସହିତ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଓ ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ ସଙ୍କେତ ଥିଲା। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ, ସେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ କାକାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ ଓ ଏନସିପିର ନାମ ତଥା ନିର୍ବାଚନୀ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହା କ୍ଷମତା ହାସଲ ସହିତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ରଣନୀତି ଥିଲା। ୨୦୨୪ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ୪୧ ଆସନ ଜିତିବା ପରେ, ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ସହାୟତା ବିନା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିଛନ୍ତି।
ବାରାମତିରୁ ଆରମ୍ଭ ବାରାମତିରେ ଶେଷ
ବାରାମତିରୁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ସେଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ରଥ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ବାରାମତି ସର୍ବଦା ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କର ଗଡ଼ ହୋଇ ରହିଆସିଥିଲା। ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଓ କୃଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଗଭୀର ବୁଝାମଣା ଥିବା ପାୱାରଙ୍କ ପାଇଁ ବାରାମତି କେବଳ ଏକ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ନୁହେଁ, ଏହା ତାଙ୍କର ଘର ଥିଲା। ଏହା ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟ ଯେ, ତାଙ୍କ ବିମାନ ସେହି ବାରାମତିରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥିଲା। ବୁଧବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୯ଟାରେ, ମୁମ୍ବାଇରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପରେ, ତାଙ୍କ ବିମାନ ବାରାମତି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ପାଇଲଟ ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି।। ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ବାଟବଣା କରିଥିଲା।
ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ମିଶନ
ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଦେଖିଛି । ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ଠାରୁ ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ରାଜନୈତିକ ରୋମାଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥିଲା। ସେ ଜଣେ ମରାଠା ନେତା ଥିଲେ ଯିଏ କେବେ କ୍ଷମତା ବାହାରେ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଗଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ବିଦ୍ରୋହ କରିବାର ସାହସ ରଖୁଥିବା ଓ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ ନୀତିରେ ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ନେତା ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ ବୋଲି ରାଜନୈ୍ତିକ ସମୀକ୍ଷକ ମତପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି।