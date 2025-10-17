ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ମାସ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। SIAM (ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଟୋମୋବାଇଲ ମାନୁଫାକଚର୍ସ) ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜିଏସଟି ୨.୦ ଲାଗୁ ହେବା ପରଠାରୁ କାର, ବାଇକ୍ ଏବଂ ରିକ୍ସାର ବିକ୍ରୟରେ ଐତିହାସିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ, ନୂତନ ଜିଏସଟି ହାରର ଲାଭ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ କ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧି ସମଗ୍ର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛି।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଭାରତରେ ମୋଟ ୩୭୨୪୫୮ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୪ ରେ, ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୩୫୬୭୫୨ ୟୁନିଟ୍ ଥିଲା। ଏହା ପ୍ରାୟ ୪.୪% ବିକ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ବୁଝାଏ। ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ମାରୁତି ସୁଜୁକି(Maruti Suzuki), ହୁଣ୍ଡାଇ(Hyundai), ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଏବଂ ମହିନ୍ଦ୍ରା(Mahindra) ଭଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅଫର ଏବଂ ନୂତନ ମଡେଲ ଲଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ରିହାତି ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ବିକ୍ରୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ବର୍ଷ, ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ବିକ୍ରୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ମୋଟ ୨୧୬୦୮୮୯ଟି ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ୨୦୨୫୯୯୩ ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୭% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ହିରୋ ମୋଟୋକର୍ପ, ହୋଣ୍ଡା, ଟିଭିଏସ ଏବଂ ବଜାଜ ଅଟୋ ଭଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ସବ ଅଫର ଏବଂ ସହଜ ଇଏମଆଇ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଉଭୟ ବଜାରରେ ଭଲ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ତିନି ଚକିଆ ଯାନ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ୮୪୦୭୭ ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ୭୯୬୮୩ ୟୁନିଟ୍ ଥିଲା। ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଇ-ରିକ୍ସା ଏବଂ ସିଏନଜି ଅଟୋ-ରିକ୍ସାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି। ସରକାରଙ୍କ ଜିଏସଟି ରିହାତି ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଉପରେ ସବସିଡି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି।