ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟର ଏବେ ୧୩ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଏହି ୧୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଅଭିନେତା ମୋଟ ୧୯ ଟି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ହରର-କମେଡି ଫିଲ୍ମ "ଥାମା" ପାଇଁ ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ମୁକ୍ତିଲାଭ ପୂର୍ବରୁ, ଆମେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ବାବଦରେ କହିବୁ |
ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା "ଭିକି ଡୋନର", ଯାହା ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲା। ବଲିଉଡ ହଙ୍ଗାମାର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ତାଙ୍କ ୧୩ ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟରରେ ମୋଟ ତିନୋଟି ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ, ଚାରିଟି ହିଟ୍ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ସେମି-ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତାଙ୍କର ସାତଟି ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲା।
୨୦୧୮ ଫିଲ୍ମ "ଅନ୍ଧାଧୁନ" ହେଉଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ। ଏହା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୭୪.୫୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା। "ବଧାଇ ଦୋ" ମଧ୍ୟ ୨୦୧୮ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏକ ସୁପରହିଟ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୧୩୭.୬୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା। ୨୦୧୯ରେ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନାଙ୍କ "ଡ୍ରିମ୍ ଗାର୍ଲ" ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା, ୧୪୨.୨୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଭିକି ଡୋନର" ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ୩୫.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା।
ଅଭିନେତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ବାଲା" ୨୦୧୯ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା, ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ୧୧୬.୮୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା। "ଶୁଭ ମଙ୍ଗଲ ଜ୍ୟାଦା ସାବଧାନ" ମଧ୍ୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ୬୦.୭୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନାଙ୍କ ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଡ୍ରିମ୍ ଗାର୍ଲ ୨" ମଧ୍ୟ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ୨୦୨୩ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୧୦୪.୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା।