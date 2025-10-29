ସିଲଚର (ଆସାମ): ଆସାମର ଶ୍ରୀଭୂମି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ କଂଗ୍ରେସ ବୈଠକରେ ବାଂଲାଦେଶର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ "ଆମାର ଶୋନର ବାଂଲା" ଗାନ କରିବା ନେଇ ରାଜନୀତି ଉଷ୍ମ ହୋଇଛି। ବିଜେପି ଏହାକୁ "ଦେଶଦ୍ରୋହ" ବୋଲି କହିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ "ରାଜନୈତିକ ଷଡଯନ୍ତ୍ର" ବୋଲି କହିଛି।
ବାସ୍ତବରେ ସୋମବାର ଦିନ, ଶ୍ରୀଭୂମି ଜିଲ୍ଲାର ଭାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ବିଧୁ ଭୂଷଣ ଦାସ କଂଗ୍ରେସ ସେବା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ "ଆମାର ଶୋନର ବାଂଲା" ଗାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକ ଇନ୍ଦିରା ଭବନ (ସ୍ଥାନୀୟ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ) ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ସେବା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ୟୁନିଟର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଗୀତ ପରେ, ବିଜେପି ନେତାମାନେ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ "ବାଂଲାଦେଶ ସମର୍ଥକ" ଏବଂ ଜାତୀୟ ଅସ୍ମିତାକୁ ଆଘାତ ଦେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Rain Failed in Delhi: ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ଏଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇପାରୁନି କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା
ଆସାମ ବିଜେପି ଏକ୍ସରେ ଏନେଇ ଲେଖିଛି ଯେ "କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ବାଂଲାଦେଶ ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବକୁ ଗ୍ରାସ କରି ଏକ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶ-ମୋହଗ୍ରସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଆସାମରେ ବାଂଲାଦେଶର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଛି। ଯଦି କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଜେଣ୍ଡା ଦେଖିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଅନ୍ଧ କିମ୍ବା ସହଯୋଗୀ, ହୋଇପାରନ୍ତି ।" ଆସାମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ସିଂହଲ ଏକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବାଂଲାଦେଶର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, 'ଆମାର ଶୋନର ବାଂଲା', ଆସାମର ଶ୍ରୀଭୂମିରେ ଏକ କଂଗ୍ରେସ ବୈଠକରେ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଦେଶ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବକୁ ଭାରତରୁ ପୃଥକ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି!"
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Gehlot target Nitish Kumar: ନୀତିଶଙ୍କୁ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ: ଗେହଲଟ୍
କଂଗ୍ରେସ କଲା କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ
ଏହି ସମୟରେ, କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗକୁ "ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପ୍ରଣୋଦିତ" ବୋଲି କହି ଖାରଜ କରିଛି। ଦଳ କହିଛି ଯେ ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ଅଯଥାରେ ବିବାଦର ରୂପ ଦିଆଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ମିଡିଆ ସେଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ଶାହଦତ ଅହମ୍ମଦ ଚୌଧୁରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, "ଦାସ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ରବୀନ୍ଦ୍ରସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବେ। ଆମାର ଶୋନାର ବାଂଲା ହେଉଛି ରବିନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ରଚନା। ଦାସ ପ୍ରତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଇନ୍ଦିରା ଭବନରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ବାଂଲାଦେଶର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲି ବିଚାର କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ପ୍ରେମର ବିଷୟ ଥିଲା।"