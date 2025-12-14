ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ସମସ୍ୟା ସହ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା କଟିଯିବା ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା ଆପଣ ବି କରୁଥିବେ | ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅନେକ ଥର ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିବେ | ଗ୍ରାହକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଥମେ ଶାଖାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତା'ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତି ଏବଂ ଶାଖା ପରିଚାଳକଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମାଧାନ ମିଳିନଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଅନେକଙ୍କ ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି କି ଆଉ କୌଣସି ସମାଧାନ ହେବାର ନାହିଁ | ଯଦି ଆପଣ ମାସ ମାସ ଧରି ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଆଗରେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଶୁଣିକି ବି ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ | ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ସମାଧାନ ବାବଦରେ କହିବୁ |
ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଏକ ସରକାରୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ (CMS) ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏହା ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ସରକାରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉଭୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ। ସିଏମଏସରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ RBI ଦ୍ୱାରା ତଦାରଖ କରାଯାଏ।
ତେଣୁ, ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିଫଳ କାରବାର ଯୋଗୁଁ ଟଙ୍କା ଅଟକି ରହିବା ଏବଂ ଋଣ କିମ୍ବା କାର୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବା ସମସ୍ୟା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏକ ସନ୍ତୋଷଜନକ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, ତେବେ RBI ନିଜେ ମାମଲାକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ CMS ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ପାଲଟିଛି।
RBI CMS ରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ସରଳ। ଆପଣଙ୍କୁ cms.rbi.org.in ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବା ପରେ, "File a Complaint" ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ୟାପଚା କୋଡ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ରେ ପ୍ରାପ୍ତ OTP ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ପଡିବ।
ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରିବା ପରେ, "ରିଭ୍ୟୁ ଏବଂ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ" ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦାଖଲ କରିବା ପରେ, ଆପଣ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର ପାଇବେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ସ୍ଥିତି ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହିପରି, ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇପାରିବେ।