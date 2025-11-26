ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୋଲକାତା ପରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗୌହାଟୀରେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଗୌହାଟୀରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୪୦୮ ରନର ରେକର୍ଡ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୨୫ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଜିତିଥିଲା। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରାଜୟ ପରେ, ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର ବାସିତ ଅଲି ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଚୟନ କମିଟିକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଫୋନ କରିବା ଉଚିତ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ପରାଜୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ କ'ଣ ବୋଲି ପଚରାଯିବାରୁ, ବାସିତ ଅଲି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ' ଖେଳାଳିମାନେ ଧଳା ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତୁମେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସିରିଜକୁ ବରାବର କଲ, ତାହା ତୁମର ସଫଳତା ନଥିଲା, ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ପିଚ୍ ଭଲ ନଥିଲା। ସେମାନେ ଦିନିକିଆ-ଶୈଳୀର ପିଚ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଦ୍ରୁତ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିଲେ, ତୁମର ଅଧା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରୁଥିଲେ ।"
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ତୁମର ଖେଳିବା ଶୈଳୀ କାହିଁକି ବଦଳିଛି? ଭାରତ କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କୁ ଖେଳାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ? ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ, ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ପିନରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଖେଳୁ ନଥିଲେ କି? ପ୍ରକୃତରେ, ଭାରତର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଅଢ଼େଇ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉ। ଟେଷ୍ଟରେ, ସେହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଟିଂ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ସଟ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ପନ୍ତଙ୍କ ପରି ଦୁଇଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରି ଆଉଟ୍ ହେଉଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା ନକରନ୍ତି, ତେବେ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପରି ହୋଇଯିବ । ସେମାନେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଜିତନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ହାରିଯାଆନ୍ତି।"
ବାସିତ ଅଲି ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ହଟାଇବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଚୟନ କମିଟିକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଚୟନ କମିଟି ଏବଂ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ IPL ଶୈଳୀରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ନାମ ୧୫ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ୍ ଖେଳୁ ନାଁହାନ୍ତି। କରୁଣ ନାୟାର କାହିଁକି ନାହାନ୍ତି? ସରଫରାଜ ଖାନ କାହିଁକି ନାହାନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେ ଜଣେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳାଳି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏହାର ଶୈଳୀ ବଦଳାଇଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ଏହା ପଛରେ ଅଛି। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟକୁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ପରି ଖେଳିବା ଉଚିତ।
ଅଲି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଆଠ ନମ୍ବରରେ, କେତେବେଳେ ଚାରିରେ ଏବଂ କେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି । ମୋର ଅନୁରୋଧ ଏହି: ଭାରତ ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମହାଶୟ, ଦୟାକରି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଶକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅବସର ଫେରାଇ ନେବା ଉଚିତ। ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ।"