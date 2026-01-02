ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବରେଲି ଜିଲ୍ଲାର ଫରିଦପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଡାକ୍ତର ଶ୍ୟାମ ବିହାରୀ ଲାଲଙ୍କର ଆଜି ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ପରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଶ୍ୟାମ ବିହାରୀ ଫରିଦପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଦୁଇଥର ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ସେ ପୂର୍ବ ଦିନ ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥିଲେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମ ବିହାରୀ ଲାଲ ବରେଲିର ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ହଠାତ୍ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସହରର ମେଡିସିଟି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
କାଲି ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି ଶେଷଦିନ
ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ଗତକାଲି ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଶ୍ୟାମ ବିହାରୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଥିବାବେଳେ ସମର୍ଥକମାନେ ବେଶ ଧୂମଧାମରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ | ସମର୍ଥକମାନେ କେକ କାଟିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଫଳ ବଣ୍ଟନ ସହ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ | ଏହା ସହ ଶ୍ୟାମବିହାରୀଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଅଭିନନ୍ଦନର ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା | ହେଲେ ଆଜି ଶ୍ୟାମବିହାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପର କରିଦେଇ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି |
ଡାକ୍ତର ଶ୍ୟାମ ବିହାରୀ ଲାଲ କିଏ?
ଡାକ୍ତର ଶ୍ୟାମ ବିହାରୀ ଲାଲ ଫରିଦପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଦୁଇଥର ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସରଳ, ଭଦ୍ର ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ନେତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ଖବର ପାଇବା ପରେ, ବିଜେପି ନେତା, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ।