ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରବିବାର ଦିନ ଭାରତର ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୌରବମୟ ବିଜୟର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି | ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମହିଳା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ, ବିଜେପି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଟାକ୍ଷ କରିଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ, ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ, ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ବକ୍ତବ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା, ଲେଖିଥିଲା, "ହେ ଭଗବାନ, ସେମାନେ ରାତି ୧୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଝିଅମାନେ ରାତି ୮ଟାରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ଉଚିତ!"
ରବିବାର, ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ଭାରତ ନଭି ମୁମ୍ବାଇର ଡିୱାଇ ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୫୨ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ଉପରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ "ଆଜି ସମଗ୍ର ଦେଶ ଆମର ମହିଳା ଦଳ ଉପରେ ଗର୍ବିତ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସାହସ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ତାହା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ହେବ।" ତେବେ, ବିଜେପି ଗତ ମାସରେ ମମତାଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟକୁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଦେଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦୁର୍ଗାପୁର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ କହିଥିଲେ, "ରାତି ୧୨:୩୦ ରେ ଜଣେ ଝିଅ ବାହାରେ କାହିଁକି ଥିଲା? ବିଶେଷକରି ଝିଅମାନେ ରାତିରେ ବାହାରେ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଉଚିତ୍।"
ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ୫୨ ବର୍ଷର ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ବକପ୍ ଇତିହାସରେ ଯାହା ହୋଇ ନଥିଲା ରବିବାର ରାତିରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ସର୍ବପ୍ରଥମ ବିଶ୍ବକପ୍ ଜିତି ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଥିଲା। ଏଥି ସହ ୧୯୮୩ ମସିହାରେ କପିଳ ଦେବଙ୍କ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଐତିହାସିକ ବିଶ୍ବକପ୍ ଭଳି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ବିଶ୍ବ ମୁକୁଟ ଜିତି ନୂଆ ଫର୍ଦ ଯୋଡ଼ିଥିଲା।
ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ରେ ବି ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବୈପ୍ଲବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୁଗର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ୨୦୦୫ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ଏବଂ ୨୦୧୭ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡଠାରୁ ହାରି ରନର୍ସଅପ୍ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ତୃତୀୟ ଥର ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳି ପ୍ରଥମ ଥର ବିଶ୍ବ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲା । ନବି ମୁମ୍ବାଇର ଡିୱାଇ ପାଟିଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ରବିବାର ରାତିରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ରୋମାଞ୍ଚକ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଥର ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୫୨ ରନ୍ରେ ହରାଇ ଏହି ଐତିହାସିକ କ୍ଷଣକୁ ସାଉଁଟି ନେଇଛି।