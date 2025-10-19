ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶନିବାର କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସୁଭାଷ ଗୁଟ୍ଟେଦାରଙ୍କ ବାସଭବନ ନିକଟରେ ପୋଡ଼ା ଭୋଟର ତାଲିକା ମିଳିଛି। ୨୦୨୩ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆଲାନ୍ଦ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ (SIT) ଏହାର ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ଗୁଟ୍ଟେଦାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଡ଼ା ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ନେଇ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଘରେ ପୂଜା ଥିବାରୁ ଓ ସଫେଇ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଆମର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରି ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ।
ଯଦି ଆମର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ନେଇ ଜାଳି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା।" ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏସଆଇଟି ଗୁଟ୍ଟେଦାର, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ଜଣେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା।
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବ୍ୟାପକ ଭୋଟ ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଏସଆଇଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାହୁଲ ତାଙ୍କ ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ୨୦୨୩ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆଲାନ୍ଦ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି ଯେ ସମୟୋଚିତ ଜାଲିଆତି ଚିହ୍ନଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି.ଆର. ପାଟିଲ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଭାଷ ଗୁଟ୍ଟେଦାର ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ।