ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ବସନ୍ତକୁଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ BMW କାର ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଛି। ଆମ୍ବିଏନ୍ସ ମଲ୍ ସାମ୍ନାରେ ଫୁଟପାଥ୍ ଉପରେ ଶୋଇଥିବା ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କାର ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା | ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୨ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। କାରଟି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।
ଦୁର୍ଘଟଣା କିପରି ଘଟିଲା
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, BMW କାରଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା। ଡ୍ରାଇଭର ହଠାତ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବାରୁ କାରଟି ସିଧା ଫୁଟପାଥ୍ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ତେବେ କାରଟି ଫୁଟପାଥ୍ ଉପରେ ଶୋଇଥିବା ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇ ଓଲଟି ପଡିଥିଲା | ଧକ୍କା ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।
ଆହତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବାବେଳେ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି |
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡି ଚାଳନା ସାଧାରଣ, ଯାହା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନିରନ୍ତର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପୋଲିସ BMW ର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ କାରଟି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପଞ୍ଜିକୃତ। ପୋଲିସ ଏହା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ସେତେବେଳେ ମଦ ପିଇଥିଲେ କି ନାହିଁ। ଏହି ସଦ୍ୟତମ ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏବଂ କାରର ଗତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି।