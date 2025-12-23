ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଅନେକ ଅନନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। କେରଳର କୋଲ୍ଲମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା କୋଟ୍ଟାନକୁଲାଙ୍ଗାରା ଶ୍ରୀଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଏହାର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥାଏ। ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ପୁରୁଷ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମହିଳାଙ୍କ ପରି ସଜେଇ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି, ବିନ୍ଦି ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧି ସେମାନେ ଦେବୀ ଭାଗ୍ୟବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିର ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏବଂ ଏହାର ଅନନ୍ୟ ରୀତିନୀତି "ଚାମୟାବିଲାକ୍କୁ" ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ରୀତିନୀତିରେ, ପୁରୁଷମାନେ ମହିଳା ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଚାକିରି, ବିବାହ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପାରିବାରିକ ମଙ୍ଗଳରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଚାମୟାବିଲାକ୍କୁ ପର୍ବର ବିଶେଷତ୍ୱ
ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବର ନିଜସ୍ୱ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସବ ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ଅନନ୍ୟ ପର୍ବ ହେଉଛି ଚାମୟାବିଲାକ୍କୁ ପର୍ବ, ଯାହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୩ ଏବଂ ୨୪ ତାରିଖରେ ମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ପୁରୁଷ ମହିଳା ବେଶରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତା’ପରେ ସେମାନେ ଦୀପ ଜାଳି ପୂଜା କରନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୫୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଏହି ଅନନ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି।
ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ
ସ୍ଥାନୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ମନ୍ଦିରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିମା ନିଜେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାକୁ କେରଳର ଏକମାତ୍ର ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଯାହାର ଗର୍ଭଗୃହ ଉପରେ ଛାତ କିମ୍ବା ଚୂଡ଼ା ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିମା ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି ଇଞ୍ଚ ଆକାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିଥାଏ।
ପରମ୍ପରା ସହିତ ଜଡିତ କାହାଣୀ
ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, କିଛି ମେଷପାଳକ ମହିଳା ବେଶରେ ଏଠାରେ ଏକ ପଥରରେ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରେ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ, ଯେତେବେଳେ ପଥର ଉପରେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା, ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କଲା ଏବଂ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହି ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ, ଏହି ପରମ୍ପରା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି।
ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ ମେକଅପ୍ ରୁମ୍
ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ, ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେକଅପ୍ ରୁମ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପୁରୁଷମାନେ ସଜେଇ ହୁଅନ୍ତି। କୋଟ୍ଟାନକୁଲାଙ୍ଗରା ଶ୍ରୀଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଏହାର ଅନନ୍ୟ ପୂଜା ବିଧି, ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଆସୁଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ମହିଳା ବେଶରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ।