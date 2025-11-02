ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ ଯେ ଆଜିର ସମୟରେ, ଏକ ହୋଟେଲରେ ରହିବାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ ? ତେବେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଅତିକମରେ ଦିନକ ପାଇଁ ତ ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିପାରେ | ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ହୋଟେଲ ବାବଦରେ କହିବୁ | ବାସ୍ତବରେ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ହୋଟେଲ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସୁଲଭ ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ରହିବାର ମୂଲ୍ୟ ଏକ କପ୍ କଫିର ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ସମାନ।
ହୋଟେଲକୁ ନେଇ ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲକୁ ଘୁରିବୁଲୁଥିବା ଏକ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ମାତ୍ର ୨୦ ଟଙ୍କାରେ ଏକ ରାତି ବିତାଇପାରିବେ। ପାକିସ୍ତାନର ପେଶାୱରରେ ଏହି ହୋଟେଲ ରହିଛି | ଜଣେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବ୍ଲଗର ଏହି ହୋଟେଲ ବାବଦରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ଅନଲାଇନରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଯେ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ରାତି ରହିବାର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର ୭୦ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା, ଯାହା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଟଙ୍କା ସହ ସମାନ।
ବ୍ରିଟିଶ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବ୍ଲଗର ଡେଭିଡ୍ ସିମ୍ପସନ୍, ଯିଏ ଅନଲାଇନରେ ଦି ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଫ୍ୟୁଜିଟିଭ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ଏହି ହୋଟେଲରେ ରହିବାର ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ସେୟାର କରିଥିଲେ। ପେଶାୱରରେ ଥିବା ଏହି ହୋଟେଲର ନାମ ହେଉଛି କାରାଭାନ୍ ସରାଇ। ଏହା ଐତିହାସିକ ଧର୍ମଶାଳା ଅନୁସାରେ ନାମିତ ହୋଇଛି । ତଥାପି, ଏହି ହୋଟେଲର ଅନନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏଥିରେ କୌଣସି କୋଠରୀ ନାହିଁ, ଏୟାର କଣ୍ଡିସନିଂ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏହା ବଦଳରେ, ଅତିଥିମାନେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଛାତ ଉପରେ ବିଛାଯାଇଥିବା ଖଟ (ପାରମ୍ପରିକ ଦଉଡ଼ିଆ ଖଟ) ଉପରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି।
ବଡ କଥା ଯେ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତିଥିଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନର ପୁରୁଣା ଐତିହ୍ୟ ବିଷୟରେ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ, ଏହି ହୋଟେଲ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ଭିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ଏହି ହୋଟେଲର ସରଳତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିରନ୍ତର ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି।