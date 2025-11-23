ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନସମନ୍ଥନ ଜାରି ରହିଛି | ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଏନଡିଏର ଐତିହାସିକ ବିଜୟର କାରଣ କି ନୁହେଁ ସେ ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବିତର୍କ ଚାଲିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନିରନ୍ତର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକ ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟି (ରାମ ବିଳାସ) ମୁଖ୍ୟ ଚିରାଗ ପାସୱାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ |
ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ, ସରକାର ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପରିମାଣ ଏନଡିଏର ବିଜୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା। ତେବେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ଚିରାଗ ପାସୱାନ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି।
ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, "ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ବାହାନା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ କେଉଁଠାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ କେଉଁଠାରେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଯେ ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ କେବଳ ୨୦୨୫ ନିର୍ବାଚନ ନୁହେଁ, ବରଂ ୨୦୨୦, ୨୦୧୫ ଏବଂ ୨୦୧୦ ନିର୍ବାଚନର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ, ଚିରାଗ ପାସୱାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ୨୦୧୫ ଏବଂ ୨୦୨୦ ଫଳାଫଳରେ ଏନଡିଏ ଏକ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏନଡିଏ ଜିତିଥାନ୍ତା। ସେ କହିଥିଲେ, "୨୦୧୫ ବିଜୟ କ'ଣ ଆରଜେଡିର ବିଜୟ ଥିଲା? ନା, ଏହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଥିଲା। ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ସେହି ସମୟରେ ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟର ଅଂଶ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଫଳାଫଳ ସମାନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆରଜେଡି ପୁଣି ୨୦-୨୫ ଆସନ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରି ନଥାନ୍ତା। ଯଦି ମୁଁ ୨୦୨୦ରେ ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟର ଅଂଶ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଫଳାଫଳ ସମାନ ହୋଇଥାନ୍ତା।"
ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ, ଗୁଜବ ଉଠିଥିଲା ଯେ ଚିରାଗ ପାସୱାନ ତାଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଚିରାଗ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏକ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଅଂଶ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟବାନ, ଏବଂ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କଥା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନ ମାଗି ତାଙ୍କ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।"