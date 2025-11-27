ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାଠପଢା ଛାଡି ଠକେଇରେ ମାତିଥିଲେ ଛାତ୍ର | ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ ୭ ଜଣ ଛାତ୍ର ସାଇବର ଠକେଇରେ ସାମିଲ ଥିବାର ଅଭିଯୋଗରେ ଏବେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି | ପୁଡୁଚେରୀର ସାଇବର ଅପରାଧ ପୋଲିସ ଏକ ସାଇବର ଠକେଇ ନେଟୱାର୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି। ଏହି ନେଟୱାର୍କ ଏକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଭିତରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ମୂଳତଃ ସାଇବର ଅପରାଧର ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା।
ପ୍ରକୃତରେ, ସାଇବର ଅପରାଧ ବାବଦରେ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ପୋଲିସ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଛାତ୍ରମାନେ ୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଠକେଇ ସହିତ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି | ଏହି ରାକେଟ୍ ରେ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସହପାଠୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅପରାଧୀମାନେ ଭାରତରୁ ଦୁବାଇକୁ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଚୀନ୍ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସିରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା କିପରି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା?
ଦୁଇଜଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର ପୋଲିସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ମାମଲାଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଦିନେଶ ଏବଂ ଜୟପ୍ରତାପର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହଠାତ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ହୋଇଗଲା। ଉଭୟ ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ହରିଶଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ଠକେଇ ଅର୍ଥ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଡମି ଆକାଉଣ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରୁ ଅତି କମରେ ୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଥିଲା।
ପୋଲିସ ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି
ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରି ଜଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍ନାତକଙ୍କ ସମେତ ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥମାସ ଓରଫ ହାୟାଗ୍ରୀଭା, ହରିଶ, ଗଣେଶନ, ଗୋବିନ୍ଦରାଜ, ଯଶଭିନ, ରାହୁଲ ଏବଂ ଆୟାପ୍ପାନ ଅଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ, ୧୭୧ ଚେକବୁକ୍, ୭୫ଟି ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ, ୨୦ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ଲାପଟପ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ଏକ ହୁଣ୍ଡାଇ ଭର୍ନା କାର ଜବତ କରିଛି।