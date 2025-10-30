ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ସରକାର ଗାଡି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ, ୧୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଡିଜେଲ ଏବଂ ୧୫ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ପେଟ୍ରୋଲ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କ୍ରାପ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ସରକାର ଏକ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଏହି ପୁରୁଣା ଗାଡିଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପୁନଃପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାର ବାଟ ଖୋଲିଦେଇଛି |
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପୂର୍ବରୁ, ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଏକ ଯାନ ୧୦ ବର୍ଷ (ଡିଜେଲ) କିମ୍ବା ୧୫ ବର୍ଷ (ପେଟ୍ରୋଲ)ରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ପଞ୍ଜିକରଣ ଶେଷ ହେବାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପରିବହନ ବିଭାଗରୁ ଏକ ଆପତ୍ତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର (NOC) ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ତଥାପି, ଏହି ଏକ ବର୍ଷର ସୀମାକୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ପୁରୁଣା ଯାନଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକମାନେ ଏବେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏନଓସି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯଦିଓ ଗାଡ଼ିର ପଞ୍ଜିକରଣ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି।
ଗାଡି ମାଲିକମାନଙ୍କର କ’ଣ ଲାଭ ହେଲା?
NOC ପାଇବା ପରେ, ଗାଡିମାଲିକମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଗାଡିକୁ ପୁନଃପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଏପରି ଗାଡିଗୁଡ଼ିକ ନିଷିଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଏହି ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗାଡିମାଲିକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ ନାହିଁ ବରଂ ଦିଲ୍ଲୀର ରାସ୍ତାରେ ପୁରୁଣା ଯାନବାହାନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବ। ଏହା ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଏବଂ ଯାନବାହାନ ସ୍କ୍ରାପ୍ ହେବାର ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଦିଲ୍ଲୀ ପରିବହନ ବିଭାଗ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା କମିଶନ (CAQM)ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ନଭେମ୍ବର ୧, ୨୦୨୫ଠାରୁ, ରାଜଧାନୀ ସୀମାରେ ବିଏସ-VI ମାନଦଣ୍ଡଠାରୁ ପୁରୁଣା ବାହାର ରାଜ୍ୟର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନବାହାନର ପ୍ରବେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯିବ। ବିଭାଗ ଏସଏମଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଉଛି।