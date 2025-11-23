ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଏହାର ସାମରିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଏବେ DRDO ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର Su-30MKI ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନରୁ ଦୂରଗାମୀ ଗ୍ଲାଇଡ୍ ବମ୍ ସଫଳତାର ସହ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। 'ଗୌରବ' ନାମକ ଏହି ସ୍ୱଦେଶୀ ଅସ୍ତ୍ର ଦୂରରୁ ସଠିକତାର ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ।
'ଗୌରବ' ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହା ବହୁତ ଦୂରତାରୁ ଗ୍ଲାଇଡ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ଏହାର ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ଏହାକୁ ଶତ୍ରୁ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥାଏ। ଏହାର ପରାକ୍ରମ ଏହାକୁ ବଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିଥାଏ।
DRDO ଏହି ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାରରେ ବିକଶିତ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଭର୍ସନ ଗୌରବ-PCB, ବଙ୍କର ଭେଦ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର, ଗୌରବ-ପିଏଫ୍, ରଣନୈତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବହୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏହାର ଓଜନ ୧ ହଜାର କିଲୋଗ୍ରାମ ରହିଛି |
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Uttarakhand Accident : ୬୦ ମିଟର ଗଭୀର ଖାଇକୁ ଖସିପଡ଼ିଲା ବରଯାତ୍ରୀ ଗାଡ଼ି, ୩ ମୃତ
Su-30MKI ରେ 'ଗୌରବ' ଯୋଡ଼ାଯିବ
ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର Su-30MKI ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଉନ୍ନତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରୁଦ୍ରମ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, SAAW ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମୋସ-A ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 'ଗୌରବ'କୁ ଯୋଡିବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁସେନାକୁ ଏକ ବଡ ଶକ୍ତି ମିଳିବ |
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Ajit Pawar Threatens Voters: ତୁମ ପାଖରେ ଭୋଟ ଅଛି ତ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା: ଭୋଟରଙ୍କୁ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଧମକ ଭରା ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି
ବାସ୍ତବରେ ଲଢୁଆ ଜେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ ପାଇଁ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ତେଜସ୍ Mk2 ଏବଂ AMCA ଭଳି ସ୍ୱଦେଶୀ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସରକାର ଏବଂ DRDO ଉଭୟ ମିଳିତ ଭାବରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବରେ ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀର ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ବୋମା, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ରାଡାର, ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା - ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି କରୁଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବ।