ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି ଆଉ ସଫା ହେଲେ ୪ ଜଣ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ | ବୁଧବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଦିଲ୍ଲୀ(Delhi) ପୁଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପରେସନରେ ୪ ବିହାରୀ ଅପରାଧୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି | ଦିଲ୍ଲୀର ରୋହିଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବଂ ବିହାର ପୋଲିସର ମିଳିତ ଅପରେସନରେ କୁଖ୍ୟାତ ସିଗମା ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ୪ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି | ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଚାରି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋହିଣୀର ଡକ୍ଟର ବି.ଆର. ଆମ୍ବେଦକର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମୁଖିଆ ରଞ୍ଜନ ପାଠକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ।
ପୁଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ବିହାର(Bihar) ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲା | କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ପୁଲିସ ଠାରୁ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ନିହତ ଚାରି ଅପରାଧୀ ବିହାରରୁ ନେପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଅପରାଧ କରିଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ସିଗମା ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ନେତା ରଞ୍ଜନ ପାଠକ ସୀତାମାଢ଼ିରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ତାଙ୍କର ବାୟୋଡାଟା ପଠାଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିହାର ପୁଲିସ ନିକଟରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରୁ ଏକ ଅଡିଓ କଲ୍ ପାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ନିର୍ବାଚନ ହିଂସା ଘଟାଇବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Pakistan market conditions worse: ପାକିସ୍ତାନରେ ଟମାଟୋ କିଲୋ ୬୦୦ ଟଙ୍କା, ଅଦା କିଲୋ ୭୫୦ ଟଙ୍କା
ରଞ୍ଜନ ପାଠକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଅବଶିଷ୍ଟ ସଦସ୍ୟମାନେ ବିହାରର ସୀତାମାଢ଼ିର ଏବଂ ଜଣେ ଦିଲ୍ଲୀର ହୋଇଥିବାବେଳେ ନିହତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ନେତା ରଞ୍ଜନ ପାଠକ (୨୫ ବର୍ଷ), ବିମଲେଶ ମାହାତୋ(୨୫ ବର୍ଷ), ମନୀଷ ପାଠକ (୩୩ ବର୍ଷ), ଅମନ ଠାକୁର (୨୧ ବର୍ଷ) ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି |
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Biggest drop in gold prices:ମାତ୍ର ୬ ମିନିଟରେ ୭,୭୦୦ ଟଙ୍କା କମିଲା ସୁନା ଦର
ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କରିଥାନ୍ତେ ଅପରାଧ
ପୁଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ନେପାଳ ସୀମାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିଲା ଏବଂ ବିହାରରେ ଅନେକ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ସଦ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଏକ ଅଡିଓ କଲ୍ ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏବଂ ବିହାର ପୋଲିସ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଖୋଜୁଥିଲା। ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଆଧାରରେ, ଏହି ମିଳିତ ଅଭିଯାନ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଡିସିପି (କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ) କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାହାଦୁର ଶାହ ମାର୍ଗରେ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଚୌକ ଏବଂ ପାନସାଲି ଚୌକ ମଧ୍ୟରେ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ଜବାବରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।