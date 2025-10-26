ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜିର ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଏବଂ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କଲେଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନକଲି? ଆପଣ ପାଇଥିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ? ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଝଟକା ସଦୃଶ ହେବ | ସମ୍ପ୍ରତି, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ (ୟୁଜିସି) ପୁଣି ଥରେ ଅଣସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ୟୁଜିସି ତଦନ୍ତରେ ନକଲି ପାଇଥିବା ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରି ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି।
UGC ହାତରେ ନକଲି କଲେଜ
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, UGC କିଛି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ୨୨ଟି ନକଲି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଏକ ତାଲିକା ଚିହ୍ନଟ କରି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି | ଏହି ୨୨ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ ନଅଟି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜଧାନୀ ହେବା ସହିତ, ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରମୋସନ ପଦ୍ଧତିରେ "ନ୍ୟାସନାଲ," "ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି," ଏବଂ "ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ" ଭଳି ଓଜନିଆ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଫାଶରେ ଫସାଇବାର କାମ କରେ।
ବଡ଼ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ନକଲି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ
ବଡ଼ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ନକଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଅଛି। ପ୍ରାଥମିକ କାରଣ ହେଉଛି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଡିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ଯାହା ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ନକଲି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ଏହା ସହିତ, ବର୍ଷସାରା ଏଠାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଧାଡ଼ି କେବେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ। ଏଠାରେ ନକଲି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ କେବଳ "ବିଦ୍ୟାପୀଠ," "ପରିଷଦ," କିମ୍ବା "ଓପନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ" ଯୋଡ଼ନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସରଳ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଏକ ନକଲି ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ବଢୁଛି।
ନକଲି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଫାଶରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ
ଏହି ନକଲି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଅବହେଳା। ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ସମୟରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବ୍ରୋସରଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପରିଶ୍ରମ ବିନା ପ୍ରବେଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏହି ନକଲି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କବଳରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, UGC ସମସ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଅଣସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ UGC ପୋର୍ଟାଲରେ ସହଜରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।