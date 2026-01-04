ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରବିବାର କେରଳର ତ୍ରିସୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଷ୍ଟେସନ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି | ଏହି ଘଟଣା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର ୨ ନିକଟରେ ଥିବା ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ପାର୍କିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା ।
ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୬:୪୫ ସମୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନିଆଁ ଶୀଘ୍ର ପାର୍କିଂ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତିଦିନ ୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବଂ ସ୍କୁଟର ପାର୍କିଂ ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଯାନରେ ଥିବା ଇନ୍ଧନ ଯୋଗୁଁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା | ଯାହା କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି କରିଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ପ୍ରାୟ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ନିଆଁକୁ ସଫଳତାର ସହ ଲିଭାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଯାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଛି, ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ିର ମାଲିକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ।
ତଥାପି, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ପଡ଼ିନାହିଁ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସର୍ଟସର୍କିଟ୍, ଇନ୍ଧନ ଲିକ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ।