ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ରୋହିଣୀ କୋର୍ଟ ଗୋଆର ବିର୍ଚ ବାଇ ରୋମିଓ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାଲିକ ଗୌରବ ଲୁଥ୍ରା ଏବଂ ସୌରଭ ଲୁଥ୍ରାଙ୍କ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଆ ପୋଲିସ ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାଇମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣି ନଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିବା କାମ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ତଥାପି, ଗୋଆ ପୋଲିସ କୋର୍ଟକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଚୁକ୍ତିନାମା ଦେଖାଇ କହିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିଲା।
ଗୋଆ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ, ସୌରଭ ଲୁଥ୍ରା ଏକ FSSAI ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। GST ଲାଇସେନ୍ସରେ ପୁଣି ଗୌରବ ଲୁଥ୍ରା, ସୌରଭ ଲୁଥ୍ରା ଏବଂ ଅଜୟ ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଅଂଶୀଦାର ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ଗୋଆ ପୋଲିସ ଓକିଲ କ’ଣ କହିଲେ?
ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଲୁଥ୍ରା ଭାଇମାନେ ତୁରନ୍ତ ଏକ ବିମାନ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ରାତି ୧:୧୫ ରେ ବୁକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଏହା କରାଯାଇଥିଲା। ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାର ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା, ସେମାନଙ୍କ ମାଆ ଏବଂ ପତ୍ନୀ କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ପ୍ରମାଣିତ କଲା ଯେ ସେମାନେ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଗିରଫଦାରୀକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ NBW ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ LOC ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ଏକ ବ୍ଲୁ କର୍ଣ୍ଣର ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।
ଲୁଥ୍ରା ଭାଇମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଫସାଇ ଦେଇଥିଲେ - ପୋଲିସ
ଗୋଆ ପୋଲିସ ଓକିଲ କୋର୍ଟକୁ ବିମାନ ବିବରଣୀ ଦେଖାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ମରୁଥିଲେ, ସମ୍ପତ୍ତି ଜଳୁଥିଲା ଏବଂ ଏମାନେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର ୭ ତାରିଖ ସକାଳ ୫ଟାରେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲା। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ, ପୋଲିସ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମାଆ ଏବଂ ପତ୍ନୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମାଗିଲେ, ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନାହିଁ।
ଗୋଆ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଲୁଥ୍ରା ଭାଇମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଫସାଇଥିଲେ। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଲା ଯେ କ୍ଲବର କେବଳ ଗୋଟିଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଫାୟାର ଶୋ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ବିର୍ଚ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ପଚିଶ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।