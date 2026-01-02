ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କ୍ରିକେଟରେ କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଖେଳ ପାଇଁ ମନେ ରଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ଜୀବନ କାହାଣୀ ପାଇଁ ମନେ ରଖାଯାଏ। ଜିମ୍ବାୱେର ପୂର୍ବତନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହେନରୀ ଓଲାଙ୍ଗା ଉଭୟ କାରଣ ପାଇଁ ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଦିନେ ଏମିତି ଜଣେ ବୋଲର ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ବାଉନ୍ସର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାନିଆ କରିଦେଉଥିଲା। ଆଜି ସେହି ଖେଳାଳି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଛୋଟ ବାର୍, କ୍ରୁଜ୍ ଜାହାଜ ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ଗୀତ ଗାଇ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି |
କ୍ରିକେଟରୁ ସଙ୍ଗୀତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା
ହେନରୀ ଓଲାଙ୍ଗା ସର୍ବଦା ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ରଚନା କରିଥିଲେ। ୨୦୦୧ ମସିହାରେ, ସେ "ଆୱାର ଜିମ୍ବାୱେ" ନାମକ ଏକ ଗୀତ ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗୀତଟି ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଜିମ୍ବାୱେରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲା ଏବଂ ରବର୍ଟ ମୁଗାବେଙ୍କ ସରକାର ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲା। ଗୀତଟି ଦେଶ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଆଶା ଉଭୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲା।
କଳା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଦେଶ ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ
୨୦୦୩ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ, ଓଲାଙ୍ଗା ଏବଂ ଆଣ୍ଡି ଫ୍ଲାୱାର କଳା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପିନ୍ଧି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଥିଲା। ତଥାପି, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ସେ ଭାରୀ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଓଲାଙ୍ଗାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଦଳ ବସ୍ରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଏହା ପରେ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପଳାଇଯାଇଥିଲେ |
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ନୂତନ ଜୀବନ, ନୂତନ ସଂଘର୍ଷ
କ୍ରିକେଟ୍ ଛାଡିବା ପରେ, ଓଲାଙ୍ଗା ଅନେକ ଅଜବ କାମ କରିଥିଲେ। ଗତ ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି, ସେ ଗୀତ ଗାଇ ନିଜର ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସେ କ୍ରୁଜ୍ ଜାହାଜରେ, ଛୋଟ ଗାଁରେ, ସ୍କୁଲରେ ଏବଂ ବାର୍ରେ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେଠାରେ କେବଳ କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି। ଓଲାଙ୍ଗା ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଜଣେ ଗାୟକଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ଶିଖର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବତା।
ଯେତେବେଳେ ସଚିନ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ
ଓଲାଙ୍ଗାଙ୍କ ନାମ ଏବେ ବି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ୧୯୯୮ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ବାଉନ୍ସରରେ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ୱିକେଟ୍ ଏତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଯେ ଅଜୟ ଜାଡେଜା ପରେ କମେଣ୍ଟ୍ରିରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସଚିନ ସେହି ଆଉଟ୍ ହେବାରେ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୋଇପାରି ନଥିଲେ।