ଯଦି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସଂଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସଂଗୀତ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସଂଗୀତ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। କାରଣ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସଂଗୀତ ଚାଳକଙ୍କ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଯାହା ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହି ଚାପକୁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଶୁଣିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: କ୍ଲେମ୍ ସେଟଲ୍ମେଣ୍ଟ ରେସିଓ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁଏ ଏହାର ସଠିକ୍ ହିସାବ...
ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା କ’ଣ ଦର୍ଶାଉଛି?
ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦରେ ସଙ୍ଗୀତ କିମ୍ବା ସଂଗୀତ ଶୁଣିବା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କାକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦରେ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜ ଗାଡ଼ି ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବସନ୍ତି। ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଯାହା ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ନୂଆ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିପଦ
୨୦ ରୁ ୨୮ ବର୍ଷ ବୟସର ନୂତନ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ଗବେଷଣାରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସଂଗୀତ କିମ୍ବା ଗୀତ ଶୁଣୁଥିବା ନୂତନ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଅଧିକ ବିଚଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସଂଗୀତ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଗତି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଥକାପଣ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସଂଗୀତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଗୀତର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ୨୦ରୁ ୨୫ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରହିଥାଏ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: କବିତା ‘ପିଚୁରାସ୍ତା’ ପବିତ୍ର ମୋହନ ଦାଶଙ୍କ କଲମରୁ...